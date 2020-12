Gram Guardia: Presidente del HCD informó aprobación del Presupuesto 2021

En una nota dirigida a este medio, el presidente del HCD de Gran Guardia, concejal Reneé Darío Ortega, informo sobre la aprobación del Presupuesto de Recursos y Gastos para el Ejercicio Económico 2021 tanto del Departamento Ejecutivo como del Honorable Concejo Deliberante, explico que mediante la realización de una Sesión Extraordinaria convocada al efecto para el día 17 de Diciembre a las 19 hs., finalmente y por unanimidad se aprobaron las ordenanzas de Presupuesto y la Ordenanza que establece las Normativas de Liquidación del Personal en General.-

Explico que no fue fácil conseguir la presencia de todos los ediles, y contar con el quorum necesario para al menos tratar y aprobar estas dos ordenanzas, tan importantes para la marcha de la comuna, no solo porque con ellas se rigen todos los aspectos económico y contables de esa institución, sino porque también se delinean aspectos vinculados a la liquidación de los haberes del personal y demás funcionarios de la Comisión de Fomento de Gran Guardia. Dado que desde hacía más de dos meses que no se podía obtener el quorum necesario para poder sesionar, y con ello poder analizar los más de siete proyectos que estaban pendientes de tratamiento, quedando al finalizar el año cinco de ellos sin consideración y eventual aprobación.-

Remarco que ha sido un año difícil, porque a la pandemia se le sumaron las disputas internas de algunos ediles que aún no entienden cuál es su rol como concejal; y que ahora, en la adversidad es cuando debemos estar más unidos que nunca, y en donde nuestra principal responsabilidad es para con la comunidad que nos ha votado, y no es justamente no dando quorum para no aprobar las ordenanzas, como se debe actuar en representación de esa comunidad.-

Es así, que se elaboró un Reglamento Interno para el HCD, para que por primera vez los ediles del Gran Guardia poder trabajar de manera ordenada, en base a reglas claras de procedimiento y con competencias bien delineadas, pero los amigos de la anarquía y el caos otra vez se hicieron ver, boicoteando todas las sesiones ordinarias para tratar éste y otros tantos proyectos, porque no hay nada que le moleste más a aquel que está acostumbrado a imponer sus ideas, aun en minoría, que el que le fijen reglas claras de convivencia.-

Esperamos que el año que viene, de todo esto se haya aprendido una importante lección, ya qué ahora si será el escrutinio de la comunidad, el que finalmente termine dando su veredicto, aprobando la gestión del que hizo las cosas bien y castigando en las urnas al que no las hizo.-