Ya superó los niveles anteriores a la pandemia del COVID y avanzó 3,1 puntos porcentuales respecto al mes de agosto.

En el marco de una nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, presentó datos estadísticos que dan cuenta de la recuperación de la industria argentina en contexto de pandemia por coronavirus y en relación al año pasado.

En ese sentido, el funcionario indicó que dicho sector superó los niveles anteriores a pandemia, ya que en septiembre el índice se ubicó en 60,8%, lo que significó un avance de 3,1 puntos porcentuales respecto a agosto pasado (58,4%). Además, exhibió un nivel superior al de septiembre del año pasado, cuando había sido de 57,7%.

“Estos índices son la capacidad industrial que estaba parada, es decir, son esas fábricas en las cuales sólo funcionaba, no este año de la pandemia, porque en agosto del año pasado no había pandemia, pero había fábricas que trabajaban con un 30% o 40% de su capacidad de producción, maquinarias paralizadas, no empleo para trabajadores”, explicó Ibáñez.

Al respecto de la utilización de la capacidad industrial instalada, en septiembre de este año marca que hay productos, de los 12 que mide INDEC, que avanzaron seis de estos bloques en relación al año anterior y en agosto creció sólo uno de ellos, “por lo tanto es importante señalarlo”.

En el gráfico presentado, el ministro aclaró que las barras más oscuras reflejan los números del año 2020, mientras que las más claras, representan al 2019.

“Si vamos hacia las barras oscuras más altas son productos minerales y no metálicos, de papel y cartón, etc. El que mejor funcionó indudablemente, que es el bloque de sustancias químicas, que sería el tercero de las barras más altas oscuras, esta gran diferencia que llegó a casi un 70% y el año pasado solamente el 47%”, señaló.

Esto se debe a que las sustancias y productos químicos son fábricas electrodependientes, es decir, utilizan mucha energía eléctrica; “y en agosto del año pasado, se cortó la energía eléctrica en toda la República Argentina, por primera vez en nuestra historia se logró un apagón general desde Ushuaia hasta Humahuaca, por eso disminuyeron ese mes”.

En lo que compete al nivel general está en un 57%, se ven rubros que “están levantando”, como la industria automotriz y la metal mecánica, que “avanzan, pero arrancan en un 37% comparado con el mismo mes del año pasado”.

“El año pasado en Argentina la economía estaba muy mal, en el 2020, con la pandemia se agudizó mucho y lentamente estamos retomando algunos indicadores anteriores a la pandemia de este año y en algunos casos mejores que el mismo mes del año pasado”, manifestó Ibáñez.

Otro ejemplo es el sector textil que, desde la Fundación Pro Tejer, expuso que este rubro está igualando los registros de octubre de 2019 y generando más empleo, pero la particularidad es que el 70% de los hilados y la ropa terminada es de producción nacional y sólo el 30% es importado.

“Pero si se fijan en el mismo mes del año pasado, el 80% de estas prendas e hilados era importado y sólo un 20% nacional. Según el presidente de la fundación ya la actividad se ubica en un 20% por encima de los niveles pre pandemia”, resaltó el titular de la cartera económica.

En el rubro de la sustitución de importaciones en electrodomésticos, Ibáñez mostró que una conocida empresa de la provincia de Santa Fe, que comunicó que va a invertir 300 millones de pesos en la planta para ampliar la producción de electrodomésticos, mantuvo el personal con los ATP, los reconvirtió y fabricaban elementos de bioseguridad, entre ellos las máscaras faciales.

“Nuevamente cuando la situación económica lo permite estas pymes medianas comienzan a funcionar porque se cierran las importaciones fundamentalmente de la línea blanca, que se traía de cualquier parte del mundo, ahora nuevamente comienza la industria nacional a producir”, argumentó Ibáñez.

Y agregó: “Hay estímulos para el sector privado que son crediticios, impositivos, pero fundamentalmente para fomentar el consumo el programa Ahora 12 fue un éxito en esta línea de electrodomésticos”.

Por último, sostuvo que hay que apostar a la industria nacional y al consumo local; y que luego “vendrá una <puesta a las exportaciones porque indudablemente que necesitamos dólares para hacer frente a nuestros compromisos, pero la apuesta fundamental es al trabajo y al empleo de los argentinos y al consumo del mercado interno”.

Encuesta permanente de hogares

Para finalizar, el ministro de economía anunció que del 17 al 24 de noviembre se llevará a cabo la Encuesta Permanente de Hogares de la Dirección de Estadísticas y Censo de la provincia.

En esta oportunidad será en los barrios Independencia, 8 de octubre, La Paz, El Porvenir y Divino Niño de la ciudad Capital.

“Los encuestadores deben tener su credencial para exhibir ante los dueños de casas y la pechera blanca del lugar de trabajo”, precisó.

Y concluyó: “Les pedimos la buena voluntad que siempre tienen los formoseños para recibir a los encuestadores en estos cinco barrios capitalinos”.