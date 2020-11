Vecinos de La Rinconada reforzaron el aprendizaje para la prevención del Chagas

Mediante una charla que difundió varios aspectos de la enfermedadLa misma fue llevada a cabo por un equipo del centro de salud La Rinconada, que a través de mensajes didácticos explicó, una vez más, de qué se trata la enfermedad, cómo se transmite, cuáles son los síntomas que presenta y cómo afecta a la salud en general.“Sobre todo hicimos hincapié en la prevención, para que las mismas familias sean protagonistas en sus casas de los cuidados que deben cumplir para evitar la enfermedad”, comentaron desde la dirección del efector sanitario.Así, se dieron a conocer las características físicas de la vinchuca, insecto vector que transmite la enfermedad “para que sepan cómo es y puedan reconocerla fácilmente. Y sobre todo, que puedan detectarlas si las ven dentro de las viviendas”. Dieron a conocer, en detalle, cuál es el hábitat natural de la vinchuca y cuáles son los lugares que elige para hacer sus nidos.Se recordó la importancia de la limpieza del interior del hogar y los patios. Al respecto, insistieron en: ventilar diariamente las camas y los catres, limpiar detrás de los muebles y objetos colgados en las paredes, mover y ordenar frecuentemente los objetos amontonados, tapar los agujeros y las grietas de las paredes y techos y, si el techo es de paja, cambiarlo al menos una vez al año.Acerca de los patios y alrededores remarcaron: construir los corrales con alambre o palo a pique, y si fueran de enramada, cambiarla como mínimo una vez al año. Poner los gallineros y corrales lo más lejos posible de la vivienda, para que no entren a la casa las vinchucas que están instaladas en estos lugares. Procurar que los perros y gatos duerman en un lugar resguardado fuera de la vivienda.Destacaron en ese sentido, que lo fundamental es cumplir con las medidas de prevención para que el insecto “no se aloje en las casas, que no pueda picar, ni dejarnos el parásito que nos enferma”.Entre otros puntos, se habló también de los síntomas, dando a conocer que en días posteriores al ingreso del parásito al organismo, un mínimo de las personas infectadas, presentan fiebre prolongada, diarrea, dolor de cabeza, cansancio, irritabilidad, vómitos, falta de apetito y malestar general.“Sin embargo, en la mayoría de los casos, en los primeros tiempos de la enfermedad, no presenta síntomas” pero con el tiempo, puede afectar al corazón y/o el sistema digestivo, apareciendo síntomas como: dolor en el pecho, palpitaciones, dificultad para tragar, constipación, entre otros.Finalmente, alentaron a los vecinos a dar aviso al personal de salud en caso de detectar vinchucas en las casas; y acudir inmediatamente al centro de salud “cuando sospechan o tienen la certeza que fueron picados por una vinchuca, para que el equipo de salud pueda realizar el test del Chagas y establecer el diagnóstico y tratamiento”, subrayando que todos estos pasos para detectar la enfermedad son gratuitos.Referentes del equipo de salud, pusieron de relieve que la información es una herramienta prioritaria para que las personas y las comunidades puedan luchar contra esta enfermedad, que se presenta generalmente de manera silenciosa, pero que puede comprometer muy seriamente a la salud.