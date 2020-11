IASEP: “El nuevo acuerdo con la Fundación Huellas no implica aumento de aranceles”

El interventor del Instituto de Asistencia Social para Empleados Públicos (IASEP), Dr. Claudio Samaniego, aclaró que el nuevo acuerdo que firmarían con la fundación Huellas no implica de ninguna manera un aumento en los aranceles. Argumentó que la obra social de trabajadores de la administración pública provincial no está en condiciones de aumentar el arancel a ningún profesional, por lo que ofreció el mismo pago que al resto de los profesionales de la provincia.

Cabe recordar que hace 45 días la obra social comenzó una auditoría domiciliaria en las casas de los pacientes que concurren a distintos institutos de atención para personas con discapacidad, entre ellos Huellas, y detectó serias irregularidades. En el caso de esta institución, la presentación de facturación por prestaciones no realizadas durante la pandemia y en otros “se comprobó que autorizaban dos veces en el mes el módulo que correspondía a un mes”, según explicó el interventor.

Claudio Samaniego se mostró sorprendido ante las declaraciones que efectuó la titular de Huellas en medios locales, donde se quejaba por los montos del posible acuerdo y respondió: “Les ofrecimos los mismos aranceles que pagamos a todos los profesionales de la salud de la provincia de Formosa, y ellos pretenden un aumento que se compare con el nivel nacional, cosa que para la provincia es imposible, en muchos sentidos”.

Enumeró que Buenos Aires es una ciudad aparte, “el ingreso per cápita es diez veces mayor al nuestro, por otro lado dice que antes cobraban dos veces por un paciente, y eso no se debe hacer”.

En el caso de Huellas, el funcionario precisó que desde mayo cuando asumió se constató el cobro de $357 mil pesos de más, que serán descontadas. “Ya le desconté 130 mil pesos y los otros meses acordamos que lo haremos en dos o tres veces para que ellos puedan pagar a su personal”, explicó Samaniego.

Sobre el acuerdo, del que participan además abogadas de la Defensoría del Pueblo, sostuvo que hay un avance del 70%, con propuestas elevadas por el IASEP, que serán estudiadas por Huellas, y evaluadas en una reunión el próximo martes.

“Mientras tanto acordamos que seguimos con la modalidad anterior, por eso los servicios no deben cortarse. El acuerdo no implica aumento de aranceles, sino una nueva modalidad de trabajo, más transparente para que no se facture doble, para que sea más claro todo, conjuntamente con la Defensoría del Pueblo”, enfatizó.