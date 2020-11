Eduardo Hang: “Las provincias tienen que conservar su autonomía”

El ministro del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Eduardo Hang, opinó que las acciones del juez federal subrogante en Formosa, Fernando Carbajal, constituyen “una intromisión en la autonomía de la provincia. No hay una derivación propia de cada persona, es una situación genérica en la cual la autonomía de la provincia se ve vulnerada de una forma indeterminada”.Consideró oportuno recordar que el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/2020, firmado por el Presidente de la Nación el 12 de marzo de 2020, que dicta la ampliación de la emergencia sanitaria ante la propagación del coronavirus. Por ello, a su entender “se trata de una cuestión administrativa que se tiene que resolver en ese campo” y subrayó: “Hay que entender que son tres los poderes del Estado y cada uno tiene que actuar dentro de la competencia que le da la ley”.Debido a la situación actual de pandemia, consideró que “hay riesgos de su propagación y por eso se ejecuta una política sanitaria”, y advirtió que “teniendo en cuenta el peligro latente de contagios es que se dicta el decreto nacional, porque hay una necesidad. Después se traslada a las provincias cómo van ejercer el control de ese decreto, pero la necesidad de un control está determinada”.En cuanto al reclamo del sector opositor por la cuarentena, Eduardo Hang observó que “hay una confusión en traer el tema constitucional de la libertad de circulación”, al advertir que “ahora estamos en una situación particular, en pandemia, y el mismo Presidente de la Nación admite y establece que se haga un control”.Sobre el accionar de los abogados para los ingresos mediante el sistema judicial, el magistrado puntualizó que “lo que se hubiera tenido que hacer, en este caso, es el recurso de amparo, no el de habeas corpus, porque no hay persona detenida en una cárcel”, ejemplificando que “no puedo presentar habeas corpus para que me dejen circular en una calle que están arreglado, en todo caso si está mal cortada, puedo presentar recurso de amparo”.Por último, en declaraciones al programa “Cable a Tierra” que se emite por Lapacho Canal 11, el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Eduardo Hang, reafirmó que las provincias están facultadas para dictar las medidas sanitarias que crean convenientes para enfrentar la pandemia de coronavirus, marcado que “el Presidente de la Nación y el Congreso han advertido que las provincias tienen que conservan su autonomía”.