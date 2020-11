“Es un proyecto de estricta justicia social. El 0,02% de la población argentina pagará este aporte solidario”

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en el recinto, por 139 votos a favor, 20 votos en contra y 83 abstenciones, el Presupuesto 2021, que regresó del Senado por un error en la falta de planillas donde se detallaban numerosas obras para las provincias, que serán financiadas por el Estado Nacional. Asimismo, el pleno de la Cámara Baja continúa sesionando el proyecto de ley de Aporte Solidario, presentado por el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, que crea un aporte solidario, extraordinario, por única vez para morigerar los efectos de la pandemia del Covid-19.

En ese contexto, el diputado nacional Ramiro Fernández Patri afirmó: “Se trata de un proyecto de estricta justicia social, donde están incluidos sólo quienes poseen una riqueza declarada superior a $200 millones, aproximadamente el 0,02% de la población argentina (9298 personas), que pagará por única vez el 2% de ese patrimonio y que será destinado a hacer frente a los efectos de la pandemia. Con este proyecto de ley se espera recaudar unos $307 mil millones de pesos aproximadamente, lo que equivale a un 1,1% del PBI del corriente año, señaló Fernández Patri y agregó: “Lo recaudado se destinará 20% a la compra y/o elaboración de equipamiento médico para la emergencia sanitaria; 20% para subsidios a micro, pequeñas y medianas empresas; 20% para el programa de becas educativas Progresar; 15% para el Fondo de Integración Sociourbana, destinado a mejorar la calidad de vida en barrios populares; y 25% a programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural a través de ENARSA.”

Para el 2021 nuestro gobierno programa un aumento real del Gasto sin Intereses del 10% respecto del 2019, lo que significa 2,8 puntos más del PBI, remarcó el legislador nacional y destacó que esto es todo lo contrario a un ajuste, por eso necesitan darle al Ejecutivo instrumentos apropiados para que siga sosteniendo la economía con una política fiscal así de expansiva y el Aporte Solidario Extraordinario es el tipo de instrumento más apropiado para eso. “Este aporte es equitativo desde el punto de vista tributario, porque grava el patrimonio de muy pocos, los 9.500 sujetos de mayor capacidad contributiva y además, es eficiente, porque movilizará recursos que fundamentalmente están en el exterior, permitiendo dinamizar la economía argentina. Según el informe de la AFIP a la Comisión de Presupuesto, mencionó Fernández Patri, el 42% del total de los bienes declarados por los 9.298 contribuyentes eventualmente alcanzados por el Aporte Solidario son activos y bienes “dolarizados”. La mayor parte de esos patrimonios, el 92% del total, son activos y bienes declarados en el exterior.”

En conversación con los medios, el diputado nacional explicó que mucho se dice sobre el Aporte Solidario Extraordinario pero son todos mitos falsos. “Se dice que es un nuevo impuesto, y no lo es, es un aporte por única vez aplicado a unas pocas fortunas personales. Se dice que lo van a pagar las empresas y no es así, alcanza exclusivamente a personas humanas con alto nivel patrimonial. Se dice que va a impedir que los empresarios puedan invertir y eso es falso, los empresarios no definen las inversiones de sus propias empresas en base a su patrimonio personal sino a variables socioeconómicas como la demanda, la rentabilidad y los costos. También, se dice que es confiscatorio cuando no lo es, es progresivo y comienza con una alícuota del 2% que se va incrementando a medida que el patrimonio es mayor. Y por último, se dice que esta es una idea que sólo se discute en la Argentina, cuando hay proyectos similares que se debaten actualmente en Alemania, España, Reino Unido, Suiza, Italia y Rusia,” afirmó Fernández Patri.

En ese sentido, el proyecto de ley, que es acompañado por los bloques de la oposición a excepción de Juntos por el Cambio, establece que el aporte será “con carácter de emergencia” y por única vez, y recaerá sobre personas residentes en el país con un patrimonio superior a los $200 millones de pesos, incluyendo bienes en el país y en el exterior. Así como también, quedarán alcanzados los residentes en el exterior por sus bienes en el país y aquellas personas de nacionalidad argentina que tengan domicilio en paraísos fiscales.

Para finalizar, Fernández Patri explicó que será la AFIP el organismo encargado de aplicar la ley y de dictar las normas complementarias determinando plazos, formas de ingreso, presentación de declaraciones juradas y demás aspectos vinculados a la recaudación de este aporte.