Día del Donante Voluntario de Sangre: “Un pinchancito que salva vidas”

El Dr. Mario Romero Bruno, director del Hospital Central de Formosa, se refirió al Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre y advirtió que “una donación a tiempo puede salvar muchas vidas”.

En este sentido, Romero Bruno aclaró que un donante voluntario de sangre es aquel que concurre en forma espontánea y desinteresada, sin otra intención que ayudar a quien necesita la sangre para salvar o mejorar su vida.

“Es una acción altruista, solidaria, necesaria. La sangre, en las urgencias, forma parte de un tratamiento y no se puede fabricar. La única manera de poder adquirirla es mediante la donación voluntaria y si tan solo el 3% de los habitantes de Formosa donaran sangre dos veces por año, tendríamos todas las necesidades cubiertas y no se tendría que estar pidiendo donantes en medio de una situación desesperante para salvar la vida de un paciente”, subrayó.

Asimismo, señaló que en Argentina solamente el 35% de la sangre es por donación voluntaria, mientras que un 65% es por reposición, “se usa y después se repone, y en realidad debería ser al revés”. En el mismo orden precisó que desde el inicio del aislamiento obligatorio a causa de la pandemia de coronavirus, la donación voluntaria de sangre bajó un 50% por lo que instó a la ciudadanía a realizar este acto de buena voluntad que salva vidas.

El médico hizo hincapié en que las transfusiones son requeridas para múltiples situaciones, como accidentes, operaciones, trasplante de órganos, tratamientos oncológicos, pacientes con quemaduras graves, entre otros; por lo que se trata de un recurso altamente valioso.

Ser donante voluntario de sangre

Los requisitos para donar sangre son: Presentar DNI, tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud, no tener ninguna enfermedad que pueda ser transmitida por la sangre como lo son las virales HIV, Hepatitis B, C, Chagas, Brucelosis, etc., no haber sido transfundido en el último año, no haberse realizado tatuajes o perforaciones en el último año, no estar embarazada o amamantando, no encontrarse en ayunas pero sí evitar grasas y lácteos.

¿Dónde se puede donar?

Mario Romero Bruno, manifestó que quienes deseen convertirse en donantes voluntarios de sangre pueden dirigirse a los hospitales “Central, La Madre y el Niño, Alta Complejidad y Distrital 8; mientras que en el interior provincial pueden hacerlo en Ingeniero Juárez, Las Lomitas, Ibarreta, Pirané, El Colorado, Laguna Blanca y Clorinda –este último y raíz del bloqueo sanitario por circulación viral de coronavirus, está suspendido- pero se continúa enviando sangre para esa localidad para cubrir necesidades”.

Banco de Sangre del Hospital Central: 7 a 19 horas (Padre Patiño y Salta).

Cada cuánto se puede donar sangre

Con respecto al tiempo que puede transcurrir entre donaciones, el médico explicó que los hombres pueden donar hasta 4 veces al año y las mujeres 3, con un intervalo mínimo de 2 meses entre donaciones y dependiendo del estado de salud de los donantes. Esto se debe a que los depósitos de hierro en la mujer se ven mermados mensualmente con la menstruación, por tanto un hombre que done 4 veces y una mujer que done 3 veces al año, habrán perdido parecida cantidad de hierro en un año.

Un acto que dura 15 minutos y ayuda a salvar 4 vidas

“Las personas deben venir desayunadas, realizan la entrevista y luego se procede a la transfusión que no dura más de 15 minutos en el que de los 450 cc de sangre que se extraen se separan tres componentes importantes: Los glóbulos rojos, las plaquetas y el plasma”, dijo para finalizar Romero Bruno.