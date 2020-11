Acentúan atenciones médicas y promoción de la salud en parajes del interior provincial

Un equipo multidisciplinario del Hospital de la localidad de Fortín Lugones, realizó una nueva visita a vecinos del Km 15, un paraje ubicado a pocos kilómetros de la mencionada localidad, con el fin de reforzar el trabajo que se viene realizando durante todo el año, garantizando de esta manera las atenciones del sistema sanitario público de la provincia.

Personas de todas las edades, habitantes del lugar y zonas aledañas, fueron beneficiados, una vez más, con un amplio operativo de acciones sanitarias, que incluyeron: atenciones médicas, pediátricas, obstétricas, odontológicas, acompañadas con controles de enfermería e instancias de vacunación.

Las amplias tareas sanitarias fueron llevada adelante por médicos, odontólogos, enfermeros, vacunadores, agentes sanitarios y otros profesionales, que trabajaron en conjunto con el equipo del centro de salud del paraje Km 15. Cabe mencionarse que, se tuvieron en cuenta las medidas requeridas por el protocolo COVID-19 en todas las atenciones realizadas.

Entre las actividades llevadas adelante, el Servicio de Odontología promovió la buena salud bucodental, insistiendo en prácticas de higiene como el cepillado después de cada comida, antes de dormir y al levantarse; y reiteraron la importancia de la visita periódica al odontólogo, al menos cada 6 meses para detectar a tiempo trastornos bucales y dentales.

Para el caso de pacientes que no pudieron asistir a las atenciones, el equipo organizó una salida con recorridas por los casas, para acercar los servicios disponibles a las familias “que por distintos motivos no pudieron acudir a sus turnos, para que todos tengan acceso y no se queden sin conocer cómo está su estado de salud”, precisaron.

Siguiendo los lineamientos del Ministerio de Desarrollo Humano, impulsados permanentemente por el Gobierno de la provincia, los equipos de salud de todos los efectores sanitarios, distribuidos estratégicamente en cada rincón del territorio, suman trabajos diarios en terreno, brindando atención integral a toda la población.