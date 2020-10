Se registraron dos nuevos casos positivos y cuatro pacientes recibirán el alta

Los diagnosticados con COVID-19 en las últimas 24 horas en Formosa son dos mujeres que ingresaron al territorio en el marco del programa de ingreso ordenado y administrado por razones humanitarias.En las últimas 24 horas se realizaron 162 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando dos de ellos resultados positivos a coronavirus, así lo informó este jueves el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 en su habitual conferencia de prensa.El primer caso positivo se trata de una mujer de 30 años, asintomática, proveniente de la provincia de Córdoba que ingresó en el marco del programa de ingreso ordenado y administrado por razones humanitarias atento al estado de salud de su madre. Esta mujer presentó un test negativo previo, sin embargo, el hisopado de control realizado a su ingreso arrojó resultado positivo a coronavirus, razón por la cual se encuentra internada en el Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19.Mientras que el segundo caso positivo corresponde a una mujer de 20 años, proveniente de la provincia de Chaco que ingresó al territorio provincial por razones humanitarias atento al estado de salud de su padre y quien ante el hisopado de control realizado a su ingreso, el mismo arrojó resultado positivo a coronavirus, razón por la cual se la está trasladando al Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19.Además, se informó a la población que de los pedidos de informes solicitados por la Fiscalía de Estado de la Provincia a este Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 surge que “en las últimas 48 horas se han presentado en la Justicia Federal más de 450 pedidos de hábeas corpus para el ingreso a nuestro territorio de personas por fuera del programa de ingreso ordenado y administrado”.Ante este dato, se advirtió que de producirse esta situación se generaría “un riesgo sanitario gravísimo para la población”, no solamente por “el descontrol que significaría que el Poder Judicial asuma la política administrativa de ingreso de personas en el marco de una pandemia”, sino además porque “no resulta posible garantizar un ingreso masivo de esas características por fuera del programa de ingreso vigente y sus protocolos, sin que ello implique un altísimo riesgo de exposición al virus y contagio para toda la comunidad formoseña”.Asimismo, se comunicó que este jueves se dará de alta médica del Hospital de la Contingencia COVID-19 a cuatro pacientes: una mujer de 20 años y tres varones de 17, 19 y 26 años respectivamente, que obtuvieron dos resultados negativos consecutivos a coronavirus, no constituyendo, por lo tanto, riesgo alguno para su familia ni para la comunidad.Los datos acumulados de la provincia hasta la fecha, son los siguientes: total de diagnosticados, 173; total recuperados, 132; casos activos, 22; fallecimientos por coronavirus, 0; casos en tránsito con egreso de la provincia, 19; cantidad de test realizados a la fecha, 19.534 con positividad de 0,89%.Con relación a la situación de las ciudades con bloqueos sanitarios vigentes, los datos actuales son los siguientes: Clorinda: casos diagnosticados, 39; casos activos, nueve; casos diagnosticados, en julio: dos; en agosto, siete; en septiembre, 10 y en octubre, 20. Las personas en cuarentena de Clorinda son 59 (de ellas, 57 en esa ciudad y dos en Formosa).En tanto, en Belgrano los casos diagnosticados son ocho; casos activos, tres; casos diagnosticados en octubre, ocho. Las personas en cuarentena en Belgrano son 23.En lo referente a los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la provincia, son los siguientes: ingreso de camiones de carga, 821; los controles en la vía pública fueron efectuados a 11.527 personas y 8.017 vehículos y se labraron infracciones a 194 vehículos por restricción de circulación y patente; y 443 personas por restricción de circulación y no uso de barbijo. Los ingresos irregulares judicializados fueron cuatro y por incumplimiento de corredor sanitario por transportista cuatro (más un contacto en estudio).Se comunicó que en el marco del pago escalonado de haberes a la Administración Pública Provincial con recursos propios del Estado Provincial, este viernes 30 de octubre se estará abonando a través de los cajeros electrónicos a los pasivos de la Caja de Previsión Social, con DNI terminados en 4, 5 y 6.Por último, indicó el Consejo que este 29 se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Ataque Cerebro Vascular, que es la tercera causa de muertes en Argentina y en el mundo. Esta enfermedad tiene como factores de riesgo más frecuentes: la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol elevado, la obesidad y el tabaquismo. “Es decir, todos factores de riesgo modificables o controlables con tratamientos y cambios de la conducta de las personas, realizando controles periódicos, actividades físicas y una alimentación saludable”, para prevenir la enfermedad.Y además, se notificó que “estudios demuestran que 2 de cada 100 pacientes con COVID-19 sufrirán un derrame cerebral y un 35% de ellos fallecerá como resultado de ambas afecciones”.Por lo expuesto, el Consejo COVI-19 enfatizó que “al igual que el ACV, el coronavirus también puede ser prevenido por hábitos de conducta sanos y responsables que dependen de nosotros, respetando las medidas sanitarias de cuidado personal y social, así como los protocolos vigentes para cada actividad”.