Se declaró circulación comunitaria de coronavirus en Clorinda y Belgrano

Se ampliará el radio de acción a las distintas localidades y colonias que pudieron haber tenido algún tipo de vinculación con casos positivos.El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 informó que en las últimas 24 horas se realizaron 163 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando todos ellos resultados negativos a coronavirus.No obstante, se señaló que de acuerdo a la investigación epidemiológica realizada hasta el momento en la ciudad de Clorinda y en la localidad de General Belgrano, que incluye casos positivos, rastreo de contactos y búsqueda activa de casos, existe evidencia suficiente para concluir que en ambas localidades hay transmisión comunitaria de coronavirus.Por tal motivo, existe la probabilidad de contagios entre miembros de la comunidad aunque no presenten síntomas, ni antecedentes de viajes o contactos con casos positivos confirmados. La investigación epidemiológica sigue desarrollándose en Clorinda y en General Belgrano, se ampliará el radio de acción a las distintas localidades y colonias que pudieron haber tenido algún tipo de vinculación con casos positivos.Asimismo, se advirtió que se considera caso sospechoso a coronavirus a toda persona que presente dos o más de los siguientes síntomas: fiebre de 37,5º o más, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor de cabeza, dolor muscular, diarrea o vómitos, sin causa que lo explique, o bien presente pérdida del gusto o del olfato.Este lunes, un paciente varón de 20 años obtuvo su alta médica tras dar dos veces resultados negativos consecutivos a COVID-19, no constituyendo por lo tanto riesgo alguno para su familia ni para la comunidad.Los datos acumulados en Formosa a este lunes 5 de octubre son los siguientes: 143 casos diagnosticados; 106 recuperados; 27 casos activos (19 de ellos asintomáticos); no se registran fallecimientos por coronavirus; ocho casos en tránsito con egreso de la provincia y dos casos extranjeros importados.Se realizaron hasta el momento 14.232 test, con el 1% de positividad.Con respecto a la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en todo el territorio, se comunicó que en las últimas 24 horas ingresaron 417 camiones de carga, se controlaron a 11.520 personas en la vía pública y a 8.370 vehículos.Asimismo, se labraron 97 infracciones a vehículos por restricción de circulación y patente; y a 554 personas por restricción de circulación y no uso de barbijo; se judicializaron cuatro ingresos irregulares; un transportista incumplió el corredor sanitario (más un contacto en estudio); y se intervino en ocho fiestas privadas.Sobre el final, el Consejo recordó a “los héroes que participaron de la defensa del Regimiento de Infantería de Monte 29, cuya entrega y valor quedan grabados en nuestra memoria y en nuestros corazones, y advirtió que “es un día muy especial para el pueblo formoseño”.También saludó en su día a los trabajadores y las trabajadoras viales, “quienes aportan con su labor cotidiana a la unión de nuestros pueblos y ciudades, y con ello, a la unidad de todos los formoseños y formoseñas”.