Siete Palmas: Extienden servicios de salud a las casas

Brindan atenciones, vacunación y difunden recomendaciones para cuidar a las familiasNuevas prestaciones de salud, casa por casa, fueron dispuestas desde el centro de salud de Siete Palmas, para ampliar los servicios que se ofrecen diariamente a los vecinos de esta localidad, que se ubica al noreste de la provincia, a unos 140 km de la capital.Bajo esta modalidad, fueron concretadas atenciones en los domicilios, desde las distintas especialidades. También se sumaron los controles de enfermería y se llevaron adelante instancias de vacunación, más la entrega gratuita de leche y medicamentos recetados.NiñosLos bebés y niños recibieron el denominado “control del niño sano” a fin de detectar, de manera temprana, patologías que generalmente no presentan síntomas a simple vista, pero que pueden estar presentes y perjudicar el normal crecimiento y desarrollo, por ejemplo, los trastornos nutricionales, según comentaron los pediatras.En tanto, fueron evaluados los pequeños con síntomas de enfermedad aguda prevalente, y se brindaron consejos para promover la buena salud en las distintas etapas del desarrollo infantil, destacando el aprendizaje de hábitos saludables desde una edad temprana como, por ejemplo: alimentación saludable, higiene y lavado de manos, controles de salud periódicos y la aplicación de vacunas.AdultosA los pacientes adultos se les practicaron controles de peso, tensión arterial y glucemia. Fue realizado asimismo, un exhaustivo seguimiento a los enfermos crónicos para asegurar el cumpliendo de los tratamientos dados y, en los casos necesarios, se programaron turnos en el centro sanitario, para las interconsultas con las especialidades correspondientes.Luego de cada atención se entregaron los medicamentos gratuitos para que los pacientes puedan cumplir los tratamientos indicados; además de cajas de leche para niños y embarazadas.Prevención COVID - 19Para concluir, se repasaron las medias que deben aplicarse para prevenir la circulación y contagio de COVID -19, instando fuertemente a los vecinos a cumplir con las mismas.Entre estas destacaron como principales: lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, usar alcohol en gel cuando no sea posible lavarse las manos o para complementar la higiene, usar barbijo en todo momento al salir de la casa, no tocarse la cara -nariz, ojos y boca- principalmente.Evitar el contacto estrecho con otras personas, mantener la distancia física entre personas de al menos 1,50 metros, estornudar y toser siempre tapándose la boca y nariz con el lado interno del codo.Limpiar las superficies de uso común o de contacto frecuente, con soluciones de alcohol o lavandina, diluidas según las recomendaciones. Ventilar los ambientes diariamente, no compartir objetos de uso común: toallas, repasadores, cubiertos, vasos y otros similares.