Saporiti detalló que en seguros la prevención es la mejor inversión

Ernesto Saporiti Productor y Asesor de Seguros de Formosa, índico que el accidente es un momento que nadie quiere vivir pero a veces nos toca afrontarlo y esperamos haber tomado los recaudos necesarios para cuando suceda y determinó que los más comunes, lamentablemente son los siniestros que se producen en la rama automotores. ”Cuando hablamos de prevención, invertir en seguros es la mejor inversión”, detalló.Así, explicó que hacer en caso de un choque sin lesionados, los cuales son los más frecuentes y dijo que una vez que nos hayamos percatado que no nos hemos lesionado ni lesionado a nadie debemos solicitarle los siguientes datos al tercero con el cual tuvimos el accidente: nombre y apellido, carnet de conducir, teléfono de contacto, compañía de seguro con la cual tiene contratado su seguro.En ese orden de cosas, menciono que en lo posible conviene sacar fotos que grafiquen la mecánica del accidente y los daños a nivel general que se produjeron y también fotos donde se puedan leer las patentes y agrego que si intervino autoridad policial hay que pedir la constancia del acta que se realizó.Hay que recordar que se tiene 72hrs para hacer la denuncia administrativa en su compañía de seguros y que tienen que llevar la siguiente documentación: carnet de conducir, tarjeta verde o azul, dni, y los datos del o los terceros implicados, dijo“En el caso de no ser el culpable, para poder realizar el reclamo correspondiente, hay que solicitar copia de la denuncia administrativa y certificado de cobertura de su vehículo y junto con la tarjeta verde y carnet de conducir concurrir a la aseguradora del tercero”, explico.“Lo descrito anteriormente es una de las situaciones más comunes pero, también hay otros escenarios. La cobertura de incendios cubre los daños producidos por la acción directa o indirecta del fuego, rayo y/o explosión, escapes de gas, descargas eléctricas, impacto de aeronaves o vehículos terrestres, huelga, lock out, tumulto popular, daños por humo y son muy importantes para mantener indemne nuestro patrimonio”, determino.En ese orden de cosas detallo que las coberturas adicionales más importantes que se pueden contratar son las de responsabilidad civil por daños producidos a linderos o a terceros como consecuencia de un siniestro cubierto, granizo, incendio y/o daños materiales como consecuencia de terremoto, daños como consecuencia de huracán, vendaval, ciclón, tornado, remoción y/o retiro de escombros cubriendo los gastos de dicha acción, gastos extraordinarios como consecuencia de un siniestro cubierto, daños y/o gastos como consecuencia del salvataje de los bienes asegurados, pérdida de beneficios, reconstrucción a nuevo.“Para tener en cuenta recuerde que cuando se asegura un edificio, en la suma asegurada no se toma en cuenta el valor comercial ni el valor del terreno, ya que el mismo no se cubre. Es importante solicitar la cláusula de reconstrucción a nuevo”, indicó.“Debido al contexto económico, es exigible una cláusula de ajuste de sumas aseguradas, y en el caso de no poder contratarla, conviene verificar periódicamente la evolución de estas para no ser perjudicados en caso de siniestros”, explicó.Las actividades que contratan esta cobertura sus diferentes adicionales son viviendas particulares, comercios, talleres de diferentes rubros, fabricas, establecimientos agrícolas, establecimientos educativos.Dada la variedad de actividades que se pueden cubrir y la complejidad de la cobertura con su variada oferta de adicionales, es muy importante que sea asesorado por un profesional, y el único capacitado es el Productor Asesor de Seguros.Recuerde con un Productor Asesor de Seguros es mas seguro.