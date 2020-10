DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL



Según la OMS y la experiencia adquirida en emergencias pasadas, se espera que las necesidades de apoyo psicosocial y en materia de salud mental aumenten considerablemente en los próximos meses y años. Invertir en los programas de salud mental en el ámbito nacional e internacional, infrafinanciados desde hace años, es ahora más importante que nunca.



Es por ello que este año, la Organización Mundial de la Salud en conjunto a la Federación Mundial de Salud Mental proponen para el día mundial de la salud mental una campaña que lleva como lema “MOVERSE A FAVOR DE LA SALUD MENTAL: INVIRTAMOS EN ELLA” debido que, pese a que la salud mental ha suscitado una atención mundial creciente en los últimos años, no ha recibido inversiones proporcionales.



Esta campaña nos ofrece la oportunidad de apostar a favor de la vida: a nivel individual, de tomar medidas concretas a favor de nuestra propia salud mental y apoyar a los amigos y familiares afectados por trastornos mentales; como empleadores, de adoptar medidas para poner en marcha programas de bienestar de los empleados; a nivel gubernamental, de comprometerse a establecer o ampliar los servicios de salud mental; y como periodistas, de explicar qué más puede y debe hacerse para que la salud mental sea una realidad para todos.

El mes de la Salud Mental



Motivados por ello, desde nuestra Fundación decidimos coordinar el MES DE LA SALUD MENTAL, armando un cronograma no solo con las actividades llevadas a cabo por nuestros profesionales, sino también de aquellas propuestas que se realizarán por varios espacios/organizaciones/instituciones que llevan adelante acciones de concientización sobre el CUIDADO de la Salud Mental.



Desde nuestra fundación se propusieron las siguientes actividades:



• 07/10 - PRESENTACIÓN DEL DISPOSITIVO ACOMPAÑAR EN SALUD MENTAL a cargo del Lic. Pasquale Lobo, Agustín de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones con la Lic. Müller, Yessica.



• 08/10 - Entrevista sobre COMUNICACIÓN, LOS TIPOS DE COMUNICACIÓN (PASIVA, ASERTIVA Y AGRESIVA) Y EL MANEJO DE LAS CRÍTICAS con la Dra. en Psicología Casali, Ivana a cargo de la Lic. Müller, Yessica.



• 09/10 - I JORNADA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL del Programa Formosa RESILIENTE a cargo de sus Coordinadores la Lic. Aglieri, Milagros y el Lic. Berdún, Jorge.



• 10/10 - CONOCIENDO LA FUNDACIÓN AIGLÉ Y EL CUIDADO DE LA SALUD MENTAL con su Presidenta la Dra. en Psicología Gómez, Beatriz. Es importante aclarar que esta Fundación lleva 43 años trabajando por salud mental en Argentina y en el mundo, inspirando nuestra Fundación aquí en la Provincia de Formosa.



• 16/10 – IV Jornada Abierta a la Comunidad “DERRIBANDO MITOS SOBRE EL SUICIDIO” organizada por VITAM, nuestro Programa de Prevención, Intervención y Postvención de las Conductas Suicidas a cargo del Lic. Arce, Daniel y el equipo VITAM.



• 22/10 - Entrevista sobre EVALUACIÓN PSICOLÍGICA ¿MODIFICACIONES ACTUALES? a la Lic. Querol, Silvia a cargo del Lic. Aguilera, Lucas.

• 29/10 - Entrevista sobre EMPAREJADOS al Presidente de la Fundación PsicoNEA, el Lic. Augusto, Javier a cargo del Vicepresidente de la Fundación LIBELLA el Lic. Arce, Daniel.

• 30/10 - V Jornada abierta a la Comunidad ATRAVESANDO EL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO a cargo de la Red de Profesionales P.A.T.E.R.F.



Celebramos las múltiples propuestas de los diversos espacios del ámbito público y privado en la Provincia de Formosa que durante este mes están CONCIENTIZANDO sobre la IMPORTANCIA DEL CUIDADO de la Salud Mental logrando una Formosa mas RESILIENTE.



Cuidemos nuestras emociones, hablemos de ellas, de lo que nos pasa, lo que sentimos, de lo que pensamos. También seamos solidarios y empáticos escuchando a los otros, acompañándolos y fortaleciendo nuestras redes sociales de apoyo.



Que este mes sea el inicio de poner a nuestra salud mental como PRIORIDAD, entendiendo que no hay salud sin salud mental y que cuidar nuestra salud mental no es cosa de locos, es cosa de TODOS.





Yessica Müller



Presidenta de la Fundación LIBELLA



Asistencia y Gestión en Salud Mental



Desde la Fundación “Libella” queremos invitar a todos los lectores a reflexionar sobre este 10 de octubre por el Día Mundial de la salud mentalEn un año tan particular, donde nuestras vidas han cambiado por completo, donde debimos aprender nuevas formas de cuidarnos, donde debimos aprender a no besar, a no abrazarnos, a respetar el distanciamiento social obligatorio. En un contexto que ante la emergencia por el COVID-19 nos llevó, de modo inmediato y sin estar preparados a cambiar nuestra forma de trabajar, de enseñar, de aprender, de socializar. Donde profesionales de la salud, las fuerzas, funcionarios públicos y muchas profesiones más se vieron obligados a trabajar más horas, en contextos diferentes, y temiendo más que al propio contagio, el contagio a sus seres queridos. En un contexto donde también las consecuencias económicas de la pandemia ya se dejan sentir por doquier, viendo negocios cerrados, otros que se reinventan en las redes sociales y así muchos cambios más.