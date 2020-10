Legislatura prorrogó suspensión de cortes de luz y agua: Beneficia a 65 mil familias

Batista explicó la prórroga de suspensión de cortes de luz y agua para un sector de la población; por otra parte repudió la actitud “desestabilizadora” de la oposición en el marco de la pandemia por COVID-19.

La diputada provincial justicialista Dra. Margarita Batista, informó que este jueves la Legislatura aprobó por unanimidad la prórroga hasta el 31 de diciembre próximo, del decreto que suspende el corte de servicio de energía eléctrica y de agua corriente a los usuarios beneficiarios del programa “Subsidio Provincial Esfuerzo Formoseño”.

En este sentido, indicó que, “esto beneficia a 65 mil familias, que a la vez debemos multiplicar por 4, es un hecho muy importante porque se suspende el corte del servicio eléctrico y de agua potable -en el caso de deber facturas- en principio hasta el 31 de diciembre”.

Explicó la legisladora que el proyecto fue enviado a la Cámara por el Ejecutivo Provincial y que gracias a su aprobación se garantiza un derecho humano a las poblaciones más vulnerables.

A todo ello, puso en relieve “todas las obras que se vienen realizando por el Gobierno de Formosa en toda la provincia, de energía eléctrica y de agua potable” y que si bien, el subsidio parte de una adhesión a una Ley Nacional, “fundamentalmente es la decisión y los recursos del Gobierno de la Provincia y las palabras del gobernador Gildo Insfrán quien siempre remarca que no es un gasto sino una inversión”.

Apoyo al Gobierno provincial

Sobre los reiterados ataques mediáticos que recibe Formosa, la doctora Batista expresó que “repudio todo tipo de agresión y descalificación hacia el gobernador Insfrán, él es el mejor Gobernador de la República Argentina, ha sido elegido por el pueblo y ratificado por más del 80% del pueblo formoseño cada vez que se presentó a elecciones”.

Asimismo, remarcó que Insfrán siempre “dejó en claro que el único que lo manda a él es el pueblo y que trabaja para defender los intereses de todos los formoseños. Estos ataques sistemáticos son infundados porque no pueden tolerar que tengamos al mejor gobernador, que sea peronista y que tenga el apoyo masivo del pueblo”.

La diputada subrayó que los multimedios esconden la situación epidemiológica de Formosa, a razón de que “no pueden soportar que tengamos la situación sanitaria que tenemos en medio de esta pandemia de COVID-19; no pueden tolerar que la inmensa mayoría del pueblo formoseño acompaña las medidas que se han tomado y se han llevado a la práctica desde el Consejo; no toleran que no tengamos una persona fallecida por coronavirus; que acá se den aumentos de sueldos, jubilaciones y pensiones; que no tengamos deudas; entonces se genera todo ese odio y rencor con la necesidad de desprestigiar a nuestro gobernador”.

En este marco, resaltó que al llegar la pandemia al país, Formosa estaba preparada sanitariamente: “Esta pandemia no nos encontró con hospitales caídos, cuando llega nosotros teníamos un sistema de salud en marcha, con una red de salud completa, con hospitales distritales nuevos, con centros de salud equipados, somos la primera provincia con un hospital especializado para enfermos de COVID-19, tuvimos el equipamiento y la tecnología para realizar los test de diagnóstico y extraer plasma convaleciente, eso no toleran”.

Sobre el final, repudió las actitudes “irresponsables” de la oposición, que buscan quebrar el estatus sanitario de la provincia ante el COVID-19.

“Nosotros vamos a continuar trabajando según las indicaciones del Gobernador, respetando las medidas de aislamiento, repudiamos las acciones que pongan en riesgo a nuestra patria chica, a quienes vivimos en Formosa y aquellas acciones que pongan en riesgo la Democracia, la República, las Instituciones -porque ellos se dicen defensores de todo esto- y sin embargo, generan ataques permanentes para que todo caiga”, culminó Batista.