Las últimas lluvias beneficiaron a la ganadería y agricultura de la provincia

Según precisaron desde el Ministerio de la Producción y además dieron recomendaciones sobre la siembra de algunos cultivosEl director de Producción Sustentable del Ministerio de la Producción y Ambiente, Guido González, destacó que las últimas lluvias registradas en la provincia trajeron un alivio importante en sectores productivos de la provincia, como la ganadería y agricultura, teniendo en cuenta el contexto actual de extrema sequía.En declaraciones a AGENFOR, el ingeniero recordó que en estas últimas semanas se registraron algunas precipitaciones que “si bien no llegan a cubrir el déficit que hay, pero igualmente sí han sido importantes tanto para la ganadería como la agricultura”.Según precisó, respecto a las lluvias del pasado lunes por la madrugada, que prácticamente cubrieron todo el territorio provincial, los registros rondaron entre los 40 y 70 milímetros.En ese contexto, describió que en el caso de la ganadería “sobre todo fue importante porque se empieza a generar el rebrote de todas las pasturas naturales e implantadas en el territorio”.Respecto a la agricultura, especificó que en particular este año “hubo mucho suelo preparado, producto del trabajo promovido tanto de los intendentes en sus localidades como por los mismos productores” lo cual marcó como positivo, si bien aclaró que la siembra de primera fecha no se registró porque la humedad no fue suficiente.“El hecho de contar con ese suelo preparado permitirá que de ocurrir futuras precipitaciones se vaya acumulando la humedad lo que favorecerá la segunda siembra”, pronosticó el director de Producción Sustentable, al “estar mejor plantada y con muy buena humedad” de continuar registrándose lluvias en el futuro, añadió.Por otro lado, detalló a esta Agencia cuáles son las recomendaciones que en estos momentos realiza el Ministerio de la Producción a los productores, considerando que se está ingresando al mes de noviembre, penúltimo del año.En principio, no aconseja la siembra de maíz o cucurbitácea en este momento, sino esperar a partir de diciembre o enero para que así los cultivos puedan desarrollarse y obtener mejores rendimientos.También, desde la cartera productiva se está promoviendo la siembra de sorgo de doble propósito o forrajero para “tener en 45 a 60 días una reserva forrajera, de manera que los animales puedan consumirlo” y paliar así la escasez que existe en la ganadería, acentuó por último.