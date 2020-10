Incendios en la Argentina: el 42% de los focos ocurrieron en Formosa

Contacto con Nación



En ese sentido, dijo Quintana que “Estamos en contacto con las autoridades nacionales, el gobernador Insfrán nos indicó que nos aboquemos a trabajar con los más afectados, si bien se dieron en toda la provincia, hay lugares donde hay más pérdidas ocasionadas por el fuego”.



“Estamos agradecidos a Dios y a todos los que trabajan y trabajaron durante los incendios, porque no tuvimos víctimas humanas, hay otros países, donde se perdieron personas. Tuvimos productores con quemaduras. En los aspectos productivos constatamos muerte de animales menores, también de animales mayores, se perdieron muchos kilómetros de alambrados perimetrales e internos. Ocurrió en predios de nuestros Paipperos, como también en grandes y medianos productores. En esos predios aquello que era emergencia hasta hace una semana, en algunos lugares pasó a ser desastre agropecuario”.



“Con el mismo grado de importancia los efectos negativos también alcanzaron a nuestro ambiente y biodiversidad existente. Los mamíferos y aves en su mayoría pueden escapar. Los más afectados serán los anfibios y reptiles. Un grupo de biólogos y expertos se reunirán la semana que viene para recomendar medidas reparadoras” graficó.



No minimizó el daño en el sector agrícola, explicando que la prioridad ahora es proteger la seguridad de las personas y prever acompañamiento a aquellos productores más afectados por los incendios.



Remarcó Quintana el trabajo sin descanso de la policía provincial, en el combate contra el fuego, particularmente de los bomberos, y la coordinación y articulación con intendentes y concejales y sus respectivas comunidades rurales.



“Es evidente que la prensa nacional solo mira lo que tiene cerca de la capital federal, al señalar los incendios de Córdoba o del Delta. De acuerdo a las mediciones que seguimos con imágenes satelitales, el 42% de los focos que ocurrieron en la Argentina, se dieron en Formosa, y eso no tuvo prensa” reveló el titular de Producción y Ambiente.



Finalmente instó Quintana a denunciar en sedes policiales o judiciales a aquellas personas que inician el fuego intencional, aunque reconoció que “Lo que pasó en los últimos días se escapó porque la situación ambiental predispone a que ocurran estos eventos extraordinarios”.





El Ministerio de la Producción y Ambiente informó que el 42% de los incendios en zonas rurales y boscosas en el país durante la última semana, ocurrieron en la provincia de Formosa, de acuerdo a registros satelitales de distintos orígenes.Al respecto, el ministro Raúl Quintana adelantó que convocarán a la comisión de Emergencia Agropecuaria para confirmar los datos provenientes de las distintas regiones, de campos de productores afectados por los incendios, aunque ya advirtió que el 80% se registra en el sector ganadero. Incluso comentó que hubo pérdidas de animales vacunos y menores.El funcionario, por instrucción del gobernador Gildo Insfrán, mantiene línea directa con el Ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, para orientar nuevas gestiones que permitan ampliar algunas zonas declaradas como emergencia agropecuaria por sequía a desastre agropecuario por los incendios.Este sábado equipos técnicos del ministerio y de otras reparticiones del gobierno de Formosa están recorriendo las zonas más afectadas. Antes detalló que “Formosa además de seca, hoy está incendiada” y lamentó que la situación no ocupe lugares de importancia en la prensa nacional.“Vimos con ocupación que en los medios nacionales aparecía como que otras provincias estaban incendiadas, y nuestros datos confirman que desde la última semana Formosa fue la más afectada del país, por la cantidad y distribución de los focos. Con el viento norte del 1 de octubre, con fuegos que ingresaron desde la república del Paraguay es como que se incendió la zona norte de la provincia. Esto se repitió en distintas regiones productivas con focos de origen desconocido y a veces intencionales, porque al estar tan seca, se crean ambientes muy propicios para que los incendios avancen rápidamente” graficó Quintana.Tras confirmar que hasta el momento la declaración de emergencia por sequía era el trámite necesario y logrado, ahora es necesario reunir nuevamente a la comisión provincial para evaluar los daños causados por los incendios.