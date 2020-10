Se informó que los 98 trabajadores originarios tienen buen estado de salud y con conocimiento del contexto sanitario

El ministro de la Comunidad, Dr. Aníbal Gómez, comentó sobre las condiciones en las que se encuentran realizando el aislamiento social, preventivo y obligatorio los trabajadores provenientes de la provincia de Salta y resaltó que son atendidos constantemente por el Estado provincial.Gómez precisó que este viernes se realizó una nueva visita al Centro de Alojamiento preventivo que dispuso la Policía de Formosa en la localidad de Bartolomé de las Casas, lugar en donde se encuentran realizando cuarentena los 98 trabajadores que llegaron a Formosa en el marco del ingreso ordenado y organizado de la provincia.En este sentido, advirtió que los hombres deben completar las dos semanas de aislamiento, lo que permitirá detectar si alguno de ellos porta la enfermedad de coronavirus, como ha resultado en casos anteriores; y que “mientras tanto, ellos están recibiendo las atenciones médicas correspondientes por el hospital local, se les realizó el hisopado correspondiente en el marco de la búsqueda activa de casos, para, en caso de que alguno de ellos de resultado positivo pueda ser detectado y posteriormente trasladado a la ciudad capital para ser atendido en el mejor hospital del país destinado a la atención de COVID 19 como lo es el Hospital Interdistrital Evita”El ministro afirmó que dicho protocolo permite garantizar “una muy buena atención y a la vez, no permitir que el virus se expanda a la comunidad. Resguardando de esta manera sus vidas y la de sus familiares”.Asimismo, señaló que los trabajadores tienen pleno conocimiento del contexto sanitario que atraviesa el país; “ellos saben que vinieron de una provincia en el que el sistema público y privado de salud se encuentra saturado, en donde no hay respiradores disponibles y cientos de personas perdieron la vida por esta patología; saben lo que sucede en Jujuy -otra provincia en la que directamente ya no pueden dar respuesta a esta situación- y conocen lo que pasa en Chaco y en la República de Paraguay, por ende, saben que estamos geográficamente rodeados”.El titular del ministerio de la Comunidad resaltó que el gobernador Gildo Insfrán les hizo llegar indumentarias a la totalidad de las personas que están en el Centro de Alojamiento Preventivo e indicó que la acción provocó el agradecimiento de todos los presentes.Por su parte, explicó que se encuentran divididos en grupos de 10 personas para que en caso de que alguno de ellos porte el virus, no exista un contagio masivo.Para finalizar subrayó que los trabajadores reciben todos los alimentos y además otras colaciones; “ellos sienten que están bien atendidos y valoran el esfuerzo, saben que estar aislados por 14 días es para garantizar la seguridad propia y la de sus familiares”.En lo que respecta al Programa para pacientes Celíacos, el Ministerio de la Comunidad, informó en sus redes sociales que se está realizando la entrega de los módulos alimentarios correspondientes a este bimestre en la oficina del programa, sito en Paraguay 50, en horario de 8.30 a 11.30 horas.