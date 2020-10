Gildo Insfrán participó del homenaje por el 10° Aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner

El gobernador de la provincia de Formosa, doctor Gildo Insfrán participó -mediante videoconferencia- del homenaje por el 10º aniversario del fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner, llevado a cabo este martes en el Centro Cultura Kirchner (CCK).El acto, encabezado por el presidente Alberto Fernández, del que participaron gobernadores, dirigentes políticos del campo nacional y popular, mostró durante diferentes momentos la vida de Kirchner a través de videos y fotografías de los mejores reporteros gráficos del país, que lo siguieron a través de su carrera política.“Tus ideales quedan grabados en el corazón de los formoseños y de allí nadie los podrá arrancar” reza el monumento en su memoria emplazado en la ciudad de Formosa, y así lo recordó Insfrán.“Recordamos al político, estadista, militante y amigo del pueblo de Formosa, que no lo olvida. Néstor fue un compañero de lucha y de sueños, se hizo formoseño con los formoseños y patriota con los argentinos” destacó el mandatario formoseño.“A 10 años de su partida, sigue presente en el corazón de quienes amamos esta Patria y recordamos a Néstor como un incansable luchador para hacerla más justa, libre y soberana” enfatizó.Por su parte, el presidente Fernández afirmó que su “deber” es “terminar con la tarea que empezó Néstor Kirchner y siguió Cristina” Fernández y ratificó que cumplirá con sus promesas de campaña para "poner de pie el país.El mandatario llegó caminando al CCK desde la Casa Rosada, acompañado por el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para encabezar el acto de instalación de la estatua de Kirchner, retirada de la sede de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en Quito."Hoy es el discurso más difícil que me ha tocado porque se cumplan 10 años de que Néstor Kirchner nos dejó y, también, un año desde que el Frente de Todos ganó las elecciones y volvió a poner en Casa de Gobierno un Presidente y una Vicepresidenta preocupados por los que peor están", dijo el Presidente.También estuvieron presentes miembros del actual gabinete, autoridades parlamentarias, intendentes bonaerenses como Mayra Mendoza (Quilmes) y Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), referentes de la cultura y líderes del sindicalismo.Otros invitados fueron el titular del PJ Nacional, José Luis Gioja, y las referentes de los derechos humanos Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo) y Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora), que acompañaron el acto de manera virtual.Además, también estuvieron conectados los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (Río Negro), Sergio Uñac (San Juan), Alberto Rodríguez Saá (San Luis) y Omar Perotti (Santa Fe).En tanto, participaron con saludos recordando a Kirchner en un video exhibido en el acto los expresidentes Evo Morales (Bolivia) y Rafael Correa (Ecuador), Carlotto, Bonafini y el dirigente sindical Hugo Moyano, entre otros.