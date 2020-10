“Gildo Insfrán es el gran artífice del estatus sanitario que tiene Formosa”, destacan

A seis meses desde el inicio de una de las pandemias más desafiantes que el mundo moderno haya conocido, Formosa es la única provincia de la Argentina que no tiene circulación viral del COVID-19 y tampoco registra fallecimientos por coronavirus.“El doctor Gildo Insfrán, el gobernador de todos los formoseños, es el gran artífice de este estatus sanitario que tiene la provincia de Formosa. Sin las decisiones acertadas y rápidas que él fue tomando en el seno del Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19, junto a todo su equipo de trabajo, sin dudas no estaríamos como hoy”, subrayó en declaraciones a AGENFOR la ministra secretaria general del Poder Ejecutivo Provincial, la doctora Cecilia Guardia Mendonca.Consultada sobre cómo Formosa llegó a tener el actual estado sanitario, sin circulación viral ni fallecimientos por COVID-19, la funcionaria argumentó: “La respuesta a ese interrogante no tiene una sola respuesta. En principio, tendríamos que retrotraernos a los primeros días del mes de marzo, cuando el gobernador Insfrán comenzó a tomar las primeras medidas muchísimo antes de que se disponga el primer aislamiento inclusive”Mencionó aquí la creación del Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19 de Formosa, a través del Decreto 100/20, el cual preside el primer mandatario, y las consecuentes reuniones diarias y conferencias de prensa que se comenzaron a brindar desde la Casa de Gobierno, a los fines de divulgar un parte informativo sobre la situación del coronavirus en la provincia.“Desde allí iniciaron las primeras medidas que fueron rápidas y acertadas. Esta rapidez con la que actuó el gobernador Insfrán nos llevó a tener hoy, después de seis meses de arduo trabajo, este estatus sanitario”, remarcó.Trabajo sin pausasA su vez, Guardia Mendonca puso de resalto que se trata de “un trabajo que hay que destacar, ya que todos los días el gobernador de la provincia, junto con el vicegobernador Eber Solís y el equipo del Gobierno de Formosa, tiene las reuniones del Consejo del COVID-19, donde se disponen todas las medidas para ir atravesando las diferentes etapas de esta pandemia”.De esta manera, subrayó, Formosa “materializó la instancia de contención, implementando todas las medidas a los efectos de evitar que el virus se propague y luego, cuando se detectó la presencia del virus en las demás provincias, prevenir la propagación para que no haya circulación. Nosotros nos encontramos en la etapa de contención, merced a una batería de disposiciones que se han tomado, las cuales hasta ahora han sido certeras y han tenido un buen desempeño”.Hizo notar que todo ello “nos ha llevado a que hoy Formosa no haya reportado casos fatales de COVID. Y a diferencia de las demás provincias, incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tampoco tenemos circulación viral por coronavirus”.Recordó en ese sentido “cuando reportamos nuestro primer cuadro positivo, eran dos las provincias del país que hasta ese momento no tenían casos: Formosa y Catamarca. Esa provincia detectó su primer caso el 3 de julio pasado (un transportista) y a partir de ahí en agosto reportaron siete casos, hasta que el 1º de septiembre, por un transportista nuevamente, se genera una gran cantidad de contagios y no pudieron hacer los rastreos”.“Continuaron con un régimen de flexibilización en bares, turismo y gastronomía y el 14 de septiembre comenzaron con una apertura progresiva de gimnasios, academias de baile y otros similares, para tener que declarar el 18 de septiembre un aislamiento de fase uno. Lamentablemente, el día 25 declaran la circulación viral en esa provincia, con 39 casos positivos y sin poder establecer los nexos de estas personas que se contagiaron”, describió la funcionaria.En tanto, en Formosa, “en el marco del ingreso ordenado y administrado, el hecho de exigir el PCR negativo ha permitido que muchas personas que se encuentran actualmente cursando la infección no entren al territorio”, aclarando no obstante que “este virus, al igual que otros, tiene un período de ventana, por lo que hay un lapso donde no puede ser detectado. Por ello se pide el PCR negativo 72 horas antes y posteriormente, cuando ingresa al territorio, se hace nuevamente el estudio en la Unidad de Pronta Atención de Contingencia (UPAC), iniciándose la cuarentena de 14 días”.ConducciónSegún acentuó la doctora Guardia Mendonca, otro de los factores que “nos permite este estatus sanitario es la conducción que tenemos”, destacando que “desde el primer día, el gobernador Insfrán se puso al hombro toda esta cuestión y día a día, enérgicamente, trabaja sin descanso, de lunes a lunes”.“El doctor Insfrán, el gobernador de todos los formoseños, es el gran artífice de este estatus sanitario que tiene la provincia de Formosa. Sin las decisiones acertadas y rápidas que él fue tomando en el seno del Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19 junto a todo su equipo de trabajo, sin dudas no estaríamos como hoy”, ponderó.En este punto, exhortó a “cuidar esta situación sanitaria que tenemos, porque no tenemos circulación viral. Entonces, es fundamental reforzar los cuidados para garantizar el cumplimiento de todas estas medidas que no son antojadizas; al contrario, se realizan en base a criterios epidemiológicos”.“Nuestro territorio provincial está rodeado de otros como Chaco, Jujuy, Salta o la República hermana del Paraguay que tienen circulación viral –advirtió-. Por ello, necesitamos que la gente tome conciencia y que estas medidas sean robustecidas de manera que continúen cada día, a los efectos de evitar que nuestro estatus sanitario sea quebrado”.Para finalizar, recalcó que “la única forma de que el virus ingrese a nuestra provincia tiene que ser con alguien, por lo que debemos ser conscientes de las acciones de bioseguridad que se han desplegado en todo el territorio con criterio epidemiológico, cuyos resultados están a la vista”, concluyó.