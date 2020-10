Dos proyectos de obras formoseñas serán enviados a China para su financiamiento

Se trata de los acueductos de la ruta 81 y Clorinda que tienen un presupuesto de 1.100 y 228 millones de dólares respectivamente. Además, se confirmó la continuidad de los trabajos de agua y saneamiento para los barrios del sector sur de la ciudad capital.En diálogo exclusivo con la Red Formoseña de Medios de Comunicación de la provincia, el administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento de la Nación (ENOHSA), Enrique Cresto, confirmó que dos proyectos formoseños forman parte del paquete de obras que será enviado a China, en noviembre, para su análisis y posterior financiación.Se trata del acueducto que llevará agua a lo largo de 500 kilómetros por la ruta nacional 81, que significa un presupuesto de 1.100 millones de dólares; y otro acueducto “más chico” en Clorinda, que tiene un monto de 228 millones de dólares.“Estos proyectos fueron priorizados y van en este viaje, primero por el avance técnico que tienen; segundo porque el gobernador Gildo Insfrán viene empujando esto hace muchos años”, indicó el titular del ENOHSA.Y aseguró: “Hoy está la posibilidad real de que China financie, porque todo lo que es obra de agua y saneamiento tiene prioridad a nivel mundial. Por eso, también hay una posibilidad concreta de que se haga realidad”.Además, Cresto anunció que firmaron un convenio por 2.400 millones de pesos para obras en todas las provincias y a la vez trabajan en el programa “ENOHSA Hace”, con obras de cuatro a seis meses de expansión para que llegue el agua y la cloaca a todos los vecinos en la puerta de sus casas. En Formosa, esta política contempla a las barriadas de la zona Sur de capital, entre los que se encuentran los barrios San Juan Bautista, Virgen del Rosario, Ricardo Balbín, entre otros.“Lo importante de todo esto es que comenzó una gestión donde la política de agua y saneamiento es primordial, nos encomendó el presidente Alberto Fernández y el ministro Gabriel Katopodis pero sobre todo trabajar el federalismo; es decir, democratizar el acceso al agua profundizando y potenciando al Norte grande argentino”, sostuvo el administrador del organismo.Y aclaró: “Por eso, la provincia de Formosa, como otras provincias del Norte, están con muchos proyectos en ejecución, en carpeta, con presupuesto, y lo importante es equilibrar las asimetrías porque la Capital Federal tiene 100% de agua y saneamiento e históricamente tuvo un aporte importante del gobierno central y las provincias tenían que financiarse con los aportes provinciales”.En ese sentido, Cresto manifestó que hay entre cinco y seis provincias que fueron priorizadas por el gobierno nacional, entre las que se encuentra Formosa, no sólo por la provincia sino “por la gran relación que construyó el gobernador Insfrán y porque tiene un gran equipo con muchos proyectos presentados”.“La provincia de Formosa, en lo que tiene que ver con agua y saneamiento, es la que más proyectos presentados y presupuestados tiene después de la provincia de Buenos aires, hablo de valores nominales, más que Santa Fe o Córdoba”, señaló el responsable del ente.Y aseveró: “Pero porque hay una gran capacidad técnica, el administrador que estuvo en el gobierno de Néstor (Kirchner) hoy es parte del equipo del Gobernador, sabe por dónde presentar los proyectos, eso hace que la provincia tenga muchos y no solo en esta política, sino también en el Ministerio de Obras Públicas en sí, hay muchísimas obras para el 2021 que se están incluyendo en el presupuesto”.Por último, Cresto reiteró que el objetivo del presidente Alberto Fernández en acuerdo con el gobernador Gildo Insfrán es llegar al 100% de agua potable y 75% de cloacas en los barrios mencionados con anterioridad.“Nosotros estamos trabajando fuertemente desde este organismo que es el responsable de financiar y acompañar a la provincia en su objetivo de agua y saneamiento que está muy vinculado con todo lo que está pasando con la pandemia”, indicó.En esa línea, recordó que “hay dos formas de combatir el COVID”, una es el aislamiento y la otra tiene que ver con la higiene, asearse, lavarse las manos.“Está comprobado que cuando el virus entra en los barrios vulnerables donde no hay posibilidad de tener agua potable, de tener los núcleos húmedos o los baños dignos, es donde prolifera el contagio”, concluyó.