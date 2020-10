Gutiérrez: “El ingreso ordenado y administrado a la provincia permitió no afectar al sistema de salud pública”

El director del Hospital Interdistrital Evita, -que funciona como Hospital de la Contingencia COVID-19, valoró la importancia de la implementación del programa al señalar que el mismo ha sido clave para que Formosa hoy posea un estatus sanitario privilegiado frente a la pandemia y sin registrar fallecimientosFormosa hasta la fecha no registra fallecimientos por coronavirus ni tampoco circulación comunitaria del virus, lo cual la ubica en una situación de privilegio en comparación con otras jurisdicciones donde la situación es totalmente distinta, y en un momento en que a nivel nacional se registran picos de contagios y muertes por causa de la pandemia.Al respecto, el Dr. Samuel Gutiérrez, director del Hospital Interdistrital Evita, -que funciona como Hospital de la Contingencia COVID-19-, destacó que el estatus sanitario que posee la Provincia se resume en las políticas sanitarias adoptadas por el Gobierno a través del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, que “fueron acertadas y planificadas”. Y en este sentido, valoró, especialmente, el programa de ingreso ordenado y administrado a la provincia al aseverar que el mismo permitió que el ingreso de las personas al territorio durante esta contingencia se haga “sin afectar el sistema de salud pública provincial”.En declaraciones a AGENFOR, el doctor Samuel Gutiérrez aseguró que “el estatus sanitario que hoy tiene la Provincia se resume en las políticas sanitarias adoptadas por el Gobierno, las cuales fueron acertadas y de forma planificada y permitieron contar con todo el equipamiento y los equipos de protección para el personal de salud”, en contraste con lo que sucedió en otras jurisdicciones del país, que reportaron contagios de personal de salud.Asimismo, describió que esto fue posible gracias a que desde el Gobierno se tomaron medidas anticipadas que se comenzaron en los meses de enero-febrero, cuando todavía parecía muy lejano que en Formosa se tuviera casos positivos a coronavirus.En ese contexto, indicó que el Gobierno de la provincia a través del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 desde el inicio de la pandemia se viene reuniendo todos los días, en jornadas de trabajo que son encabezadas por el gobernador Gildo Insfrán. “Esto nos permitió tener este estatus sanitario privilegiado y sin registrar fallecimientos por coronavirus”, marcó el profesional.En ese sentido, afirmó que “cuando uno dice cero fallecidos por coronavirus en Formosa lo que estamos diciendo es que para el Gobierno, la prioridad es la vida”, y puntualizó en ese sentido que “han sido acertadas las medidas ya que si uno mira la realidad de otras provincias, nos duele a todos que estén pasando un mal momento y nos entristece especialmente en lo que refiere a lamentar víctimas fatales”.“Así también, el hecho de no registrar circulación comunitaria del virus significa que nos podemos levantar, caminar, abrazar a los hijos, a los abuelos, a los padres y eso lo tenemos que valorar”, subrayó el médico y exhortó a la comunidad a seguir cumpliendo con las medidas sanitarias para la prevención del virus.Otro aspecto que resaltó el director del Hospital Interdistrital Evita fue lo concerniente al programa de ingreso administrado y ordenado a la provincia, al señalar que el mismo “fue la llave que tuvo el Consejo COVID-19 para lograr que el ingreso de los formoseños que se encuentran en otras provincias se haga de manera ordenada y sin afectar el sistema de salud” y en contraste con lo que “lamentablemente sucede con otras jurisdicciones donde no se implementó este sistema”.Recordó que también forman parte de este programa los centros preventivos de alojamiento, los cuales permiten que las personas cumplan con la cuarentena, y donde se llevan adelante los hisopados para de esa manera “brindar seguridad a los más de 600 mil formoseños que habitan en el territorio”, para que así puedan circular con tranquilidad, “lo cual es un dato no menor que se logró a partir de este sistema”.