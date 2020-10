El Consejo defendió las políticas sanitarias de Formosa: “Ningún formoseño perdió la vida por coronavirus”

Una mujer residente en General Belgrano, es el nuevo caso positivo a COVID-19 reportado este miércolesEn su parte informativo n°225, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, informó que en las últimas 24 horas se han realizado 217 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 1 de ellos resultado positivo a coronavirus.Se trata de una mujer de 24 años, asintomática, de General Belgrano, que se encontraba aislada por ser contacto estrecho de un caso anterior de dicha localidad por lo que fue trasladada al Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19, donde se encuentra internada en buen estado general de salud.Asimismo, se detectó una persona con serología positiva en la mencionada localidad lo cual indica que la misma ya cursó la enfermedad y no tiene cuadro infeccioso actualmente.En este contexto, el total de casos positivos diagnosticados en Formosa a este miércoles, son 166; total de personas recuperadas, 112; casos activos, 37; fallecimientos por coronavirus, 0; casos en tránsito con egreso de la provincia, 17; cantidad de personas en cuarentena, 761.Se realizaron 17.903 con el 0,93% de positividad.Con relación a la situación de las ciudades con bloqueos sanitarios vigentes, el Consejo comunicó que en Clorinda se diagnosticaron 37 casos positivos, de los cuales 16 permanecen activos. Son 70 las personas en cuarentena de Clorinda, (57 en Clorinda y 13 en Formosa capital).En la localidad de General Belgrano se diagnosticaron hasta el momento 8 casos positivos, de los cuales 7 permanecen activos. Son 21 las personas que se encuentran realizando cuarentena de Belgrano.En lo que respecta a la tarea preventiva que realiza la Policía en todo el territorio, se informó que en las últimas 24 horas, ingresaron 650 camiones de carga, se controló en la vía pública a 13.588 personas y a 10.160 vehículos.Se labraron 174 infracciones a vehículos por restricción de circulación y patente; y a 343 personas por restricción de circulación y no uso de barbijo.Se judicializaron seis ingresos irregulares judicializados, más siete contactos en estudio. Dos transportistas incumplieron el corredor sanitario, más dos contactos en estudio. Fiestas privadas intervenidas, dos.Ningún formoseño ha perdido la vida por coronavirusDesde el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, se reflexionó sobre la actitud de multimedios y diarios de Capital Federal, que elijen contar historias sesgadas sobre personas que aguardan su permiso para ingresar a Formosa.En este marco, se afirmó que aquello no es el punto central de una política sanitaria en el marco de la pandemia, ya que “lo central en una pandemia es la salud y la vida de la población, que se mide en cantidad de contagios y de muertes”.Es así que se marcó que “en el distrito donde estos medios se asientan han fallecido más de 4.000 personas por coronavirus; son 4.000 historias que no se contaron ni se cuentan, son muertes que se invisibilizan y que nos duelen a todos”.“Las gestiones se miden por los resultados y la política sanitaria de Formosa que algunos critican desde la distancia u otros desde un interés electoral, tiene un resultado contundente: ningún formoseño ha perdido la vida hasta el momento producto del coronavirus. La vida es lo único irrecuperable, por eso seguiremos haciendo todos los esfuerzos necesarios para continuar protegiendo a los 640.000 formoseños”, se subrayó para finalizar.Por su parte, los miembros del Consejo que preside el gobernador Gildo Insfrán, recordaron que un 21 de octubre de hace diez años atrás un tornado azotó a la localidad de Pozo del Tigre que dejó “daños materiales cuantiosos y lamentablemente la pérdida de vidas humanas, el bien más preciado de nuestra comunidad”.En este sentido, se advirtió que “al igual que en ese entonces, hoy estamos luchando contra un fenómeno mundial que pone en peligro la vida de las personas y de igual manera que hicimos hace diez años, estamos organizados para enfrentar la adversidad pero sobre todo estamos unidos como pueblo y Gobierno para que con solidaridad superemos este difícil momento”.Para cerrar, se manifestó que en aquel momento se superaron las adversidades de manera resiliente, y se continuará en ese camino, el de unidad, solidaridad y organización.