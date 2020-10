Destacan que el Gobierno provincial atiende todos los frentes en el oeste formoseño

El diputado provincial del Frente de Todos (FdT) Roberto Vizcaíno, puso de resalto la articulación desde el Estado provincial de la educación, la salud, la producción y las fuerzas de seguridad para atender todos los frentes en la región oeste del territorio formoseño.

“La sequía está afectando a nuestra provincia, la región y gran parte del país, así que no somos ajenos a esta situación. No obstante, el Estado está presente a través no sólo de los legisladores y los representantes del Ejecutivo, sino también de los intendentes, concejales y las acciones en salud, educación y seguridad en este momento tan particular que nos toca vivir”, indicó el legislador en declaraciones a AGENFOR.

En ese sentido, remarcó que “la respuesta se está dando, sobre todo a los pequeños productores, con pasturas y movilizando para sostener el ganado mayor y el menor”, apuntando que “esa es una de las prioridades que tenemos y en la cual estamos abocados en los tres Departamentos del oeste (Ramón Lista, Matacos y Bermejo) con mucha intervención”.

Tras marcar que “el Ministerio de la Producción y Ambiente junto con las Intendencias están haciendo un gran trabajo”, resaltó que “los sectores rurales están muy dispersos en el oeste, en la zona nuestro Chaco y los montes. Allí el agua es salitrosa, por lo cual estamos haciendo el máximo esfuerzo, acercando el vital líquido a los productores”.

Pilcomayo

En otro orden, comentó que en conjunto con Vialidad Provincial y varias empresas “nos reuniremos con las comunidades aborígenes, sobre todo las que están en la zona de La Rinconada, Vaca Perdida, entre otras, para reiniciar el trabajo en correderas y defensas del río Pilcomayo”.

Recordó que las tareas se habían suspendido ante la detección de casos COVID-19 en un obrador. “Ya se ha hecho la cuarentena y tenemos un protocolo, así que vamos a retomar el trabajo con una de las empresas la semana próxima”, dijo.

“No sólo vivimos el presente, sino que también vamos pensando hacia adelante porque es importante no detenernos, con la participación y el trabajo con la comunidad”, subrayó el diputado Vizcaíno.

Asistencia

Respecto a la asistencia alimentaria que se provee desde el Estado provincial a las comunidades originarias, refirió que “recientemente estuvimos materializando la entrega en todo el Departamento Ramón Lista y Matacos, teniendo como cabecera a Pozo de Maza”.

En esa línea, hizo notar el legislador que “en la asistencia sanitaria hay un gran esfuerzo de todos los trabajadores de la salud en el marco de esta pandemia, donde si bien no tenemos situaciones críticas, se está trabajando a full, sin pausas”.

“En este aspecto quiero resaltar las acciones que se están articulando entre educación, salud, producción y las fuerzas de seguridad, donde toman parte los agentes sanitarios, los maestros MEMA, los técnicos y los efectivos que están en todas las zonas”, acentuó.

Aseveró que “en esta conjunción insiste el gobernador Gildo Insfrán, ya que allí radica la importancia de la estrategia que venimos desarrollando desde hace muchos años en lo que es la Atención Primaria de la Salud (APS) y las políticas públicas”, finalizó.