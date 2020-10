Desde Ibarreta, Cabrera consideró que la política sanitaria de Insfrán ante la pandemia fue “acertadísima”, con “niveles de contagios muy bajos”, y “ninguna muerte”

“Somos defensores de la comunidad y de los más vulnerables. Es inédita la gestión de Insfrán en cuanto a obras ejecutadas desde el Acta de Reparación Histórica que se firmó con Néstor Kirchner”.



“Son acciones imborrables en la memoria de los formoseños, y Gildo Insfrán pasará a la historia como el gobernador que más realizaciones hizo en Formosa”. “No hay provincia en la Argentina que puedan mostrar las escuelas construidas en Formosa. Esto es una puesta al futuro, como la Escuela Nº 64 de Ibarreta que se está refaccionando, las escuelas Evita donde he pasado la primaria”, recordó con nostalgia el Legislador.



Cabe señalar que, junto al Doctor Cabrera, participaron del acto en Ibarreta el Intendente de la localidad, Adán Jarzynski; intendentes de localidades vecinas, la Diputada Mirta Márquez, la Subsecretaria Analía Heizenreder, la Presidenta del Concejo Deliberante, Vivían González y demás concejales presentes. “Somos defensores de la comunidad y de los más vulnerables. Es inédita la gestión de Insfrán en cuanto a obras ejecutadas desde el Acta de Reparación Histórica que se firmó con Néstor Kirchner”.“Son acciones imborrables en la memoria de los formoseños, y Gildo Insfrán pasará a la historia como el gobernador que más realizaciones hizo en Formosa”. “No hay provincia en la Argentina que puedan mostrar las escuelas construidas en Formosa. Esto es una puesta al futuro, como la Escuela Nº 64 de Ibarreta que se está refaccionando, las escuelas Evita donde he pasado la primaria”, recordó con nostalgia el Legislador.Cabe señalar que, junto al Doctor Cabrera, participaron del acto en Ibarreta el Intendente de la localidad, Adán Jarzynski; intendentes de localidades vecinas, la Diputada Mirta Márquez, la Subsecretaria Analía Heizenreder, la Presidenta del Concejo Deliberante, Vivían González y demás concejales presentes.

El Presidente Provisional de la Legislatura, Doctor Armando Felipe Cabrera, junto al Vicegobernador Eber Solis, participó este jueves del retorno a las clases semipresenciales de los niños y niñas de la Escuela Primaria N° 408 del barrio San Miguel, de Ibarreta. En ese marco, destacó que “Formosa por su estatus sanitario”, se presenta como una isla a nivel país, sin transmisión comunitaria de Covid-19, y en donde “lo más preciado y camino por defender es la vida” y no la muerte.Desde Ibarreta, el Diputado Provincial del PJ, valoró el conjunto de medidas adoptadas por el Gobernador Gildo Insfrán para mitigar el impacto del coronavirus. Sin embargo, alertó lo que ocurre en otras latitudes del globo terráqueo como en Francia o España, con la segunda ola de contagios, nuevas medidas de aislamiento ante la saturación del sistema de salud.Para Cabrera, mientras no haya vacunas o tratamiento contra la enfermedad, lo más efectivo será el distanciamiento social y respetar las medidas sanitarias que se toman para no caer en desgracia. Dijo así que, gracias a Dios, la política sanitaria aplicada desde la emergencia por el Doctor Gildo Insfrán fue “acertadísima”, con “niveles de contagios muy bajos y ninguna muerte”.“En definitiva, podemos vivir con tranquilidad en Formosa, porque no hay contagio comunitario y eso se debe al esfuerzo de la comunidad y a las políticas acertadas del Gobierno Provincial en la lucha contra la pandemia”, afirmó rotundamente.Al ser consultado por la constante saña mediática del grupo Clarín y de la oposición contra Gildo Insfrán, analizó: “Son neoliberales, no priorizan la salud ni la vida, sino la economía”. “Utilizan a la gente para hacer política de oposición”. “A Cambiemos y sus aliados radicales en Formosa, no les interesan los problemas comunitarios, sino que usan a la gente y la pandemia para generar golpes blandos o acciones críticas al Gobierno elegido por el voto popular”, certificó el Legislador.Advirtió también que las acciones judiciales contra la Provincia, “no responden a la libertad o a los derechos humanos”, sino que “son falacias tendientes a esmerilar al Gobierno que está haciendo un esfuerzo muy grande para mantener el estatus sanitario sin transmisión comunitaria del virus”.“En definidita”, corroboró Cabrera, “el ingreso administrado a la Provincia de Formosa se realiza con protocolos de bioseguridad y este mismo protocolo se aplica en otras provincias”. “Acá realizan operativos periodísticos de desgaste contra la figura del Doctor Insfrán; son operetas porque Insfrán es el Presidente del Congreso Nacional Justicialista, artífice de la unidad del Movimiento y protagonista central en el ejercicio del poder en la Argentina”, atribuyó.“Nuestro Movimiento Nacional Justicialista es inclusivo, ideológicamente apegado a la vida”. “A partir de la vida viene todo lo demás, como la reactivación de la economía”. “Hay que ser claros: ¿De qué sirve una economía floreciente y una población diezmada? Estas son las cosas que para ellos no existen, como la expresión de Macri cuando dijo que se -mueran los que se tienen que morir-; o lo que pasa en Brasil y EEUU con muertes y un costo político muy grande”, describió.Para el Diputado Armando Felipe Cabrera, hay que seguir protegiendo el camino marcado por el Gobernador Insfrán y el Presidente Alberto Fernández, que es “defender lo más preciado que tiene cada uno de nosotros: que es la vida”.