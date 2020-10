Cyber Monday: Consejos para evitar estafas

La abogada Verónica López Uriburu brindó una serie de recomendaciones para aprovechar el Cyber Monday 2020 y no caer en estafas. Este evento de compras online se realiza por sexto año consecutivo, será los días lunes 2, martes 3 y miércoles 4 de noviembre.“Al comprar en Cyber Monday tenemos que tener en cuenta ciertos tips para no ser víctimas de ciberdelitos, que en estas compras online, suelen ser más recurrentes”, comenzó López Uriburu.En este sentido, explicó que entre los delitos informáticos se encuentran los ataques en la navegación, “desvían la navegación del usuario hacia páginas que incluyen virus o roban información personal guardada en los smartphones o computadoras”; el Phishing o Vishing, “en la que se hacen pasar por empresas vendedoras de productos o servicios para robar los datos del usuario”, entre otras.Por ello, es importante que el usuario verifique –en estas compras que transcurren dentro del marco de un evento digital de descuentos- al sitio oficial de la organización y verificar qué marcas están adheridas, en este caso, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) promociona estos eventos y pone al servicio del usuario la información adecuada en su página web, o bien en la página oficial de Cyber Monday https://www.cybermonday.com.ar/.“Antes de la compra se debe verificar que las páginas web donde van a comprar sean seguras y eso lo sabemos si la dirección del sitio comienza https://; es muy importante verificar que esté la S luego de http”, detalló la abogada.Agregó que “se debe investigar previamente, esto es buscar referencias, comparar precios y la relación precio-calidad-cantidad, como así también conocer los datos del vendedor o la empresa para poder reclamar en caso de tener algún problema”.“Durante la compra es importante leer toda la información de la publicación, inclusive la letra chica. Prestar atención que suelen poner promoción válida hasta agotar stock, o cantidad limitada; bueno, en ese caso tienen que informar las unidades que tienen disponibles”, continuó López Uriburu.Recalcó que el proveedor debe informar de forma clara toda la información sobre el envío: quién lo realiza, cuál es el costo, cuál es el plazo de entrega y al momento del pago, tener en cuenta que no puede haber diferencias de precio entre efectivo, débito y crédito en un pago, “si se paga con tarjeta de crédito, verificar las opciones de cuotas disponibles, si tienen o no intereses y cuál es el porcentaje de interés. Verificar todo y no mandar transferencias a particulares, siempre a nombre del local, a la empresa”.“Tengamos en cuenta que si nuestro equipo nos dice que el sitio no es seguro, es porque no lo es”, subrayó.Luego de realizar la compra, López Uriburu recomienda “pedir siempre la factura electrónica o el comprobante de pago, además de que la empresa debe brindar un número de seguimiento sobre el envío y dar correcta atención a las consultas”.En caso de tener reclamos el proveedor y la plataforma de venta deben recibir estos reclamos y en caso de no resolverse favorablemente, el cliente puede ingresar su queja a la Dirección Nacional de Defensa de las y los Consumidores en https://www.argentina.gob.ar/defensadelconsumidor/formulario.Sobre el final, la abogada comentó que Comercio Interior trabaja en “construir un marco de protección para las y los consumidores, por lo que agregó algunos botones y realiza algunas acciones, estas son: una extensión del botón de baja, un botón de arrepentimiento, internalización de norma Mercosur sobre información en e-commerce, monitoreo de ofertas, y las imputaciones frente a incumplimiento en las ofertas o plazos de entrega”.