COVID-19: Los gobernadores, entre ellos Insfrán, llaman a la unidad para enfrentar a la pandemia

El texto, titulado “Unidos vamos a salir adelante”, señala que en una pandemia no hay lugar para “actitudes irresponsables que pongan en riesgo la salud”Los 23 gobernadores, entre ellos el formoseño Gildo Insfrán, y el jefe de Gobierno porteño hicieron un llamado a enfrentar en unidad a la pandemia de coronavirus, instaron a “multiplicar esfuerzos” para bajar los niveles de contagio y respaldaron las acciones del presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la actual emergencia sanitaria.Los mandatarios fijaron posición con la firma de una solicitada que será publicada este domingo en diarios de alcance nacional, bajo el título "Unidos vamos a salir adelante"."La pandemia afecta hoy a nuestras provincias y a la Ciudad de Buenos Aires. A nuestra Argentina, sin distinciones. Para enfrentarla, nuestro compromiso es el que asumimos desde el primer día: estar más unidos que nunca. Por eso tenemos que multiplicar los esfuerzos para superar este drama global y sus consecuencias", sostiene en su primer párrafo la solicitada, a cuyo texto tuvo acceso AGENFOR.El texto lleva la firma de los mandatarios Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Horacio Rodríguez Larreta (CABA), Juan Schiaretti (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Morales (Jujuy), y Sergio Ziliotto ( La Pampa).También fue rubricada por Ricardo Quintela (La Rioja), Rodolfo Suarez (Mendoza), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Omar Gutiérrez (Neuquén), Arabela Carreras (Ríos Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Sergio Uñac (San Juan), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Omar Perotti (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Juan Manzur (Tucumán)."Los gobernadores y las gobernadoras estamos junto al Presidente al frente de esta lucha para reducir los daños y salvar la mayor cantidad de vidas posibles", añade el escrito.Continúa diciendo que "las medidas de cuidado son necesarias para proteger a los argentinos y argentinas. Debemos mantener el uso del tapabocas, los dos metros de distancia y el lavado de manos. Cuidarnos para que cada persona que lo necesite pueda acceder a la atención médica, para que el sistema de salud pueda dar respuestas".Y subrayan: "No debemos olvidar que el riesgo sigue presente. Y también las responsabilidades que nos caben a todos y todas en esta situación. En una pandemia no hay lugar para actitudes irresponsables que pongan en riesgo la salud"."El mundo demuestra que la pandemia se extiende en el tiempo. Por eso es necesario recuperar paulatinamente nuestras actividades de manera segura, cuidando la vida, el trabajo y la educación al mismo tiempo. Son tiempos excepcionales, sin precedentes, que exigen soluciones novedosas", apuntan en referencia a la continuidad de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio.Enfatizan que "hoy más que nunca ratificamos nuestro compromiso. Con solidaridad, trabajando colectivamente sin mezquindades y, sobre todo, más allá de cualquier diferencia para defender la vida"."Con esta voz en común convocamos a todos ya todas, en cada uno de los rincones de nuestro país a seguir siendo responsables, a seguir siendo solidarios. Seamos protagonistas entre todos y todas. Unidos vamos a salir adelante", concluyen.