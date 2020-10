COVID 19: Férrea defensa de profesionales médicos de medidas adoptadas por el Estado

Un grupo de profesionales de la salud se manifestó a favor de las medidas adoptadas en la provincia de Formosa por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 destacando que la seguridad del paciente es lo primero y por ello deben velar.“Luego de quedar absortos leyendo la carta de un minúsculo grupo de colegas que opinaron sobre la situación del COVID-19 y las medidas sanitarias para luchar contra el coronavirus en nuestra provincia, creemos necesario y conveniente efectuar una respuesta. La ausencia supina y absoluta de rigurosidad científica que se trasluce en esas líneas junto con la evidente intencionalidad política que dejan sus análisis, nos obliga a contestar tamaño desparpajo” señala un comunicado firmado por los médicos Raúl Ledesma, Agustín Samaniego, Rubén Darío Gómez, Claudia Mudryk, Rafael Quiriconi, Claudia Ramírez y Marcelo Villarroel.Siguen las firmas con Hipólito Rivero, Graciela Viera, Cesar Thompson, Felino Ruiz Díaz, Felipe Benítez, Roberto González, Emilio Pereira, Silvia San Miguel, Mónica Rojas, Juan Manuel Ríos, Ricardo Fabro, Analia González, Oscar Ávila, María del Carmen Pezzelato , Norma Benítez, Juan Carlos Paleari, Graciela Viera, Juan Contreras, Ariel Vega, Omar Trachta y Gustavo Vera.Destacaron que “la única herramienta válida hasta el momento es la prevención para evitar la trasmisión y el contagio de esta enfermedad. Es la mejor forma que tiene la salud pública de disminuir la mortalidad que tiene el COVID19”.Consideraron que en un análisis tergiversado de lo que es prevención en salud, sus colegas “señalan a las medidas sanitarias de Formosa como limitantes de la libertad y de la dignidad humana”.“En su burdo ejemplo de que no hay restricciones por haber accidentes de tránsito, debemos informarle que para evitar este grave problema sanitario existen normas y leyes acerca del límite de velocidad, la obligación del uso del casco y del cinturón, etc. sin que ello represente un cercenamiento a la “libertad”. La prohibición de fumar en determinados lugares nadie, en su sano juicio, lo denuncia como atentado a la dignidad. Como estos existen cientos de ejemplos de acciones que no podemos hacer para cuidar nuestra salud e integridad, y fundamentalmente la de nuestros prójimos” destacaron.En ese sentido pidieron informarse sobre las medidas sanitarias vigentes en países del mundo, independientemente de la ideología a la que pertenezca su gobierno. “Es posible informarnos de los confinamientos, prohibiciones y hasta toques de queda que se aplican en Europa que está sufriendo el embate de una feroz segunda ola de contagios” expresaron.También contestaron a la crítica a los aislamientos por 14 días en centros de alojamiento a los que ingresan a nuestra provincia, medida que ha demostrado largamente su eficacia. “Los formoseños que ingresaron con el virus han sido detectados de manera rápida, y por estar en estos centros se evitó la circulación comunitaria en la mayor parte del territorio. El confinamiento en el domicilio y el control por teléfono ha demostrado ser una buena medida para tener una escalada de contagios. La experiencia en otras provincias es un claro ejemplo del fracaso de la medida propuesta por este grupo de médicos, cuando en nuestra Provincia somos testigos de que el proceso de aislamiento ha sido altamente eficaz en el control de la pandemia, puesto de manifiesto con el escaso número de casos que tenemos. Saben y conocen perfectamente esta realidad. Su interés político y comercial les hace violar su propia conciencia y sus propios conocimientos” fundamentaron.Para los médicos, “Minimizar los efectos devastadores que está teniendo esta Pandemia comparándola con otros problemas sociales o sanitarios de importancia es falaz y mentiroso. Nada nuevo aportan diciendo que el COVID-19 no es la única enfermedad o problema que nos aqueja. Y es de destacar que la enorme mayoría de las actividades económicas están habilitadas en Formosa, siendo por ejemplo, la provincia donde más aumento el consumo en supermercados en los dos últimos meses, en medio de la profunda crisis que vive el país y el mundo en sus economías”.Señalaron que “el sistema sanitario tanto público como privado en ningún momento dejó de realizar actividades de prevención, tratamiento y rehabilitación de enfermedades. Así lo demuestran las estadísticas oficiales y de las obras sociales” y explicaron que “Si bien al principio de la pandemia la atención médica para ciertas cirugías programadas se vio disminuida, en el corto tiempo el sistema de salud de nuestra Provincia volvió a funcionar con total normalidad, realizándose tratamientos quirúrgicos de quimioterapia y las derivaciones que corresponden en los casos tanto intra como extra provincial, tomándose todos los recaudos necesarios para disminuir posibles contagios”.Consideraron que “Prueba de ello es que hasta el momento no tenemos personal de salud con contagio de COVID19, a pesar de que hace más de 7 meses que se encuentran trabajando de forma ininterrumpida. Solo desde el rincón de odio y rencor pudieron haber sacado la información de que se encuentran parados o ralentizados los diagnósticos y tratamientos de algunas enfermedades en nuestra provincia. De haber sido así estarían auto incriminándose por que serían cómplices por omisión de esa indolencia”.“Señalar como negativo la internación de pacientes con COVID-19 positivo alcanza ribetes absurdos. Es de destacar que en Formosa existe un hospital exclusivo para pacientes con Coronavirus que no existe en otra parte del país y quizás del mundo. Por lo tanto no se contactan con pacientes con otras patologías. Es por todos sabido que el control permanente que puede permitir un diagnóstico precoz de agravamiento, que a veces es abrupto, es una de la claves para reducir los casos severos y por consecuencia los decesos. En cualquier estudio científico accesible por Google se encuentran esas evidencias” expresaron.Cuestionaron asimismo una apreciación de sus colegas, quienes señalaron que muchas personas se niegan a hisopar por temor a la internación, y por eso Formosa registra pocos casos de Coronavirus. “¿Ellos saben de algún caso con síntomas que no se quiso hisopar? “¿Su juramento hipocrático que les indicó hacer cuando encontraron un paciente con esta conducta?. Por otro lado, queremos señalarles que los números y las estadísticas no muerden. En Formosa se llevan realizados 19.534 hisopados para un total de 173 diagnosticados, con una positividad de 0,89 %, siendo que la recomendada por la OMS es del 10 %” enfatizaron.“Nos estamos cuidando entre todos. Debemos cuidar nuestras aseveraciones. Si este grupo de médicos tuviera capacidad de daño, afortunadamente el pueblo nos los escucha, podría ser peligroso. En estos tiempos de Pandemia, cada uno de nuestros actos públicos como ciudadanos, debe despojarse de nuestros intereses personales o sectoriales” pidieron“En cada uno de nuestros actos como médicos tenemos la obligación de investigar, hablar desde la ciencia, informarnos, por más que sea algo nuevo siempre debemos indagar acerca de experiencias ajenas, de otros países y de otras partes del mundo. Si procedemos sin esos valores queda demasiado al descubierto nuestra fragilidad académica y nuestras disimuladas intenciones” finalizaron diciendo.