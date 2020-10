Clorinda sumó un nuevo caso positivo y cinco pacientes reciben este jueves el alta médica

El Consejo anunció la reanudación del transporte provincial de pasajeros no así el interprovincialEn el marco de la conferencia de este jueves 22 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, se informó que en las últimas 24 horas se realizaron 262 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando uno de ellos resultado positivo a coronavirus.El caso positivo se trata de una mujer de 40 años, de la ciudad de Clorinda asintomática que se realizó un hisopado preventivo para acompañar a una paciente en sus estudios médicos fuera de la provincia. Ante el diagnostico positivo, la paciente fue trasladada al Hospital de la Contingencia COVID-19, y se encuentra en buen estado general de salud.Asimismo, en el día de la fecha se dará de alta médica del Hospital de la Contingencia Covid-19 -que funciona en el Hospital Interdistrital Evita- a cinco pacientes. Una mujer de 50 años y cuatro hombres de 29, 42, 57 y 68 años de edad, respectivamente, tras obtener dos resultados negativos consecutivos a coronavirus, no constituyendo riesgo alguno para su familia ni para la comunidad.Por su parte, los datos acumulados de la provincia a este jueves 22 son los siguientes: total diagnosticados, 167; total recuperados, 117; casos activos, 33; fallecimientos por coronavirus, 0; casos en tránsito con egreso de la provincia, 17; cantidad de personas en cuarentena, 614; cantidad de test realizados a la fecha 18.165 con una positividad de 0.92%.Con relación a la situación de las ciudades con bloqueos sanitarios vigentes, los datos actuales son los siguientes. Clorinda: casos diagnosticados, 38; casos activos, 15; casos diagnosticados, en julio, 2; en agosto; 7; en septiembre, 10; en octubre se llevan hasta el momento 19. Personas en cuarentena de Clorinda, 61 (de las cuales 52 en Clorinda y 9 en Formosa capital)En el caso de General Belgrano: casos diagnosticados, 8; casos activos, 7; casos diagnosticados en octubre, 8. Personas en cuarentena en esa localidad, 28.Sobre los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la provincia, son los siguientes: ingreso de camiones de carga, 737; control en la vía pública, 11.491 personas y 8.026 vehículos. Infracciones, a 153 vehículos por restricción de circulación y patente y 378 personas por restricción de circulación y no uso de barbijo. Respecto a ingresos irregulares judicializados, fueron cinco (más un contacto en estudio) y fiestas privadas intervenidas, cuatro.TransportePor otro lado, informaron que el Ministerio de Transporte de la Nación consultó sobre la posibilidad de reactivar el transporte terrestre interprovincial de pasajeros y que atento a la actual situación epidemiológica de la provincia y a la circulación viral comunitaria que se verifica en el país, desde el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19 consideraron que "no están dadas las condiciones sanitarias para garantizar un flujo de pasajeros de otras jurisdicciones sin que ello implique poner en riesgo el estatus sanitario provincial y con ello poner en riesgo la salud de los 640.000 formoseños y formoseñas".No obstante, el Consejo anunció que se dispuso "a partir de la semana entrante" la reanudación del transporte provincial de pasajeros, que implica "el restablecimiento de los servicios regulares de ómnibus y del servicio puerta a puerta de minibuses dentro del territorio provincial" y que en tal sentido, el Ministerio de Planificación, Obras y Servicios Públicos establecerá los distintos corredores que podrán ser utilizados como así los protocolos sanitarios aplicables y todo otro aspecto relativo a estas actividades para brindar un servicio seguro a los usuarios.En el transcurso del fin de semana, estas indicaciones estarán colgadas en la página www.formosa.gob.ar.El único interés: la defensa de la vidaPor último, el Consejo COVID reveló que este miércoles se reportó una nueva cifra récord de casos positivos a coronavirus en la República Argentina. Fueron 18.326 notificaciones, lo que implica que en el país tenemos un contagio nuevo cada 5 segundos, superando el millón de personas infectadas con 27.510 muertos desde el inicio de la pandemia"."Debemos valorar el enorme logro que hemos alcanzado como pueblo y gobierno, trabajando unidos, puesto que somos la provincia con menos contagios del país y la única que no tuvo que lamentar hasta el momento fallecimientos por coronavirus", subrayó.Aclaró que "este estatus sanitario que posee Formosa no es casualidad, sino que es consecuencia de las políticas preventivas que hemos dispuesto durante la pandemia y del cumplimiento responsable por parte de la comunidad formoseña", más allá de que "hay quienes atacan judicialmente esta forma de trabajar, puesto que priorizan otros intereses".Por último, recordó que "el principal interés fue, es y seguirá siendo la defensa de la salud y la vida de los 640.000 formoseños y formoseñas".