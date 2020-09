Vecinos manifiestan satisfacción por el traslado del Mercado Frutihortícola

Un significativo número de vecinos y vecinas de los barrios aledaños al Mercado Frutihortícola manifestaron públicamente su apoyo y agrado a la medida dispuesta por el intendente Jorge Jofré para el traslado del sector mayorista de esa estructura.Así lo manifestaron en un encuentro con el concejal justicialista Fabián Cáceres, quien recordó e informó que los ediles de la oposición votaron a favor del traslado del Mercado Frutihortícola de ese sector de la ciudad.Varios de los vecinos y vecinas se quejaron por el comportamiento amenazante y patoteril de camioneros que estacionan esas enormes máquinas, con acoplado incluido, frente a sus hogares.Una vecina relató que “con total descaro hacían sus necesidades junto al camión y hasta se desnudaban para bañarse, frente a nuestros hijos” y que cuando se les reprochaba esa actitud “respondían con agresiones. Vivimos con permanente miedo”, manifestó.A su vez, otro de los participantes del encuentro dijo que le dio temor saber que los concejales de la oposición estaban apoyando a algunos vendedores mayoristas para que no fueran trasladados hasta el predio de la Sociedad Rural.Ante ello, Cáceres les trasladó la tranquilidad que se trata de una decisión tomada por el intendente Jofré, por cuanto no pueden convivir este tipo de actividades con zonas densamente pobladas.“En ese sentido, se realizó una reunión donde los concejales de la oposición, con total irresponsabilidad y en contra de lo que votaron, tuvieron la respuesta del administrador del Mercado Frutihortícola, Emanuel Rigonato, que la decisión del traslado del sector mayorista no tiene marcha atrás”, recalcó.Cáceres le expresó a las vecinas y los vecinos de los barrios aledaños que ya no tendrán camiones de gran porte estacionados en la puerta de sus domicilios, con todo el riesgo que implica, y que a la vez se trabajará permanentemente para que la permanencia del sector minorista en el sector sea acorde a las normas de higiene y convivencia comunitaria.Por último, el edil resaltó que “nosotros, junto al intendente Jorge Jofré, trabajamos para todos los sectores y, respecto a este traslado, se habló con todos los involucrados, entre ellos comerciantes mayoristas y minoristas, pero especialmente y con convicciones democráticas se escuchó la voz del pueblo, a través de las vecinas y los vecinos que son los destinatarios de todas nuestras acciones”.