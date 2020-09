Batista: “Macri se llevó por delante la democracia y la República”

La doctora Margarita Batista, diputada provincial del Frente de Todos (FdT)-Formosa, cuestionó duramente al expresidente Mauricio Macri por la carta que publicó recientemente en el diario La Nación. “Es indescriptible, realmente es un cinismo tal porque se llevó por delante la democracia y la República”, criticó.“Encontrar una palabra que describa el comunicado del expresidente Macri después de lo que hizo a lo largo de cuatro años de Gobierno es difícil, porque la verdad es que destruyó cuanto encontró, dejó un país arrasado, con casi más de la mitad de la población de todo el territorio argentino en la pobreza, y destruyó la salud y la economía”, condenó en declaraciones recogidas por AGENFOR.A su entender, al exjefe de Cambiemos lo define “tan bien el comunicado que hiciera nuestro gobernador Gildo Insfrán, presidente del Partido Justicialista (PJ) de Formosa, quien remarca que hay que tener memoria para no volver a cometer los errores”.“Es indescriptible, realmente es un cinismo tal el de Macri porque se llevó por delante la democracia y la República, que es el respeto de los tres Poderes”, enfatizó, reprendiendo que del mismo modo “olvidó a los jubilados”.La legisladora provincial no dudó en condenar que la gestión macrista fue “uno de los Gobiernos más unitarios que ha existido” e hizo notar que las palabras de Macri “sólo pueden producir un fuerte rechazo”.MemoriaEn ese sentido, la doctora Batista llamó a “todo el pueblo argentino a que tengamos siempre memoria, como remarca el gobernador Insfrán, ya que si no cada tanto estos mismos errores se vuelven a cometer”.“El presidente Alberto Fernández encontró un país destruido y realmente está iniciando la reconstrucción de la Argentina”, subrayó, significando que “los formoseños y las formoseñas tenemos la experiencia de cada uno en nuestra provincia, porque de federal el Gobierno Nacional anterior no tuvo nada. Todos sabemos que las obras públicas quedaron paralizadas, que los medicamentos dejaron de existir, las vacunas no vinieron y las dejaron vencer en la Aduana”.Respecto del Poder Judicial, denunció que durante el macrismo “se compraron jueces” y “se hicieron muchas cosas con la complicidad de algunos magistrados”, mencionando también que “hubo espionaje y persecución desde los medios hegemónicos, por ejemplo a nuestro Gobernador, a quien desde La Nación y Clarín tanto han atacado”.“Al atacar a nuestro Gobernador, atacan a todo el pueblo formoseño –advirtió-. Nos han despreciado muchas veces diciendo que el pueblo formoseño no sabe votar o que lo empujan a hacer determinada cosa, lo cual no es cierto. Somos un pueblo esclarecido, que sabe de dónde venimos, dónde estamos y dónde quiere llegar. Conoce a su Gobernador y él conoce a cada uno de nosotros. Conocemos el proyecto político del Modelo Formoseño, que no sólo beneficia al que lo votó, sino a todos los ciudadanos y las ciudadanas de esta provincia”, finalizó.