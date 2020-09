Tras un allanamiento, la Policía recuperó bienes sustraídos del barrio Liborsi

Efectivos de la Comisaría Seccional Tercera allanaron una casa del barrio San Miguel de esta ciudad y recuperaron varios bienes sustraídos.El hecho se dio inicio meses atrás cuando una mujer realizó una denuncia en la Subcomisaria del barrio Colluccio por un inconveniente con su pareja y tras haber finalizado la relación le solicitó que se fuera del domicilio pero el hombre permaneció en el lugar.Ante la situación, la mujer se retiró de su inmueble a fin de evitar más inconvenientes y pidió la exclusión de hogar de su ex pareja pero cuando el hombre desalojó la casa se habría llevado bienes que no eran de su propiedad.A raíz de la situación, este sábado por la mañana efectivos de la Comisaría Seccional Tercera y del área Unidad Regional Uno, Departamento Desplazamiento Rápido (DDR), Comando Radioeléctrico Policial Zona Dos, realizaron un registro domiciliario en el barrio San Miguel donde reside actualmente la ex pareja de la mujer.En el lugar se secuestraron elementos de interés en la causa: una cama de una plaza y media con colchón, ropero y una TV philips de 43 pulgadas, todos denunciados como sustraídos.Los secuestros fueron trasladados hasta la sede policial, donde la mujer reconoció todos los bienes como de su propiedad.