Tras la visita del vicegobernador, se anuncian buenas nuevas para Perín

El intendente Diego Romero confirmó que se realizarán cinco perforaciones comunitarias en distintos parajes, para acompañar al trabajo de la Comuna en hacer frente a la grave crisis hídrica en la zona.El vicegobernador de la Provincia, Dr. Eber Solís y el ministro de la Producción y Ambiente, Dr. Raúl Quintana, estuvieron el pasado viernes en Subteniente Perín. Fueron recibidos por el intendente Diego Romero y el presidente del HCD (Luis Romero) y luego de recorrer instituciones de la localidad, visitaron algunos parajes aledaños constatando la cruda realidad que se vive por la falta de lluvias hace más de catorce meses en la región.“Fue un grato honor recibir al compañero Eber Solís, quién se presentó como emisario del gobernador para hablar sobre las múltiples gestiones que venimos realizando como autoridades institucionales de la localidad”, sostuvo el intendente Diego Romero. “Lo acompañamos en una extensa recorrida, para mostrarle cómo impacta esta gran sequía en nuestra gente y en el campo, además de hacerle conocer el trabajo de asistencia permanente que se realiza desde la Comuna”.El jefe comunal explicó que “fuimos a las comunidades originarias de Riacho de Oro y San Carlos, además del paraje Alto Alegre, entre otros y luego de cinco horas de recorrida volvimos a Perín. Me siento orgulloso de esta visita y no tengo palabras de agradecimiento para los funcionarios que estuvieron por expresa instrucciones del gobernador, y por supuesto a nuestro conductor Gildo Insfrán. Debo agradecer también los elogios del Dr. Solís y de los acompañantes, quiénes ponderaron lo transformado que encontraron a nuestra localidad”.Diego Romero comentó que “además de la gran visita recibida, como consecuencia de la misma, este lunes arribó a la comuna de Subteniente Perín un equipo de perforación que pertenece al Ministerio de Producción y Ambiente de la Provincia para de inmediato dar inicio a cinco perforaciones comunitarias”. Las mismas se van a realizar con maquinarias y insumos del estado provincial y este martes ya comenzaron los trabajos previos.Los parajes beneficiados serán Alto Alegre, San Pedro, San Roque, Divisadero y Media Luna. Las perforaciones se realizarán en espacios públicos para que el beneficio sea equitativamente para todos los vecinos. “Estas perforaciones serán de gran ayuda al trabajo de asistencia que brindamos con los camiones de la Comuna, además del aporte que nos brinda Gendarmería Nacional. Porque nosotros tenemos muchas localidades para asistir, y para dar respuesta a todas, tardamos entre diez a quince días en cumplir con todas y volver con el vital líquido”, sostuvo Romero.A su vez, Luis “Lucho” Romero, presidente del Concejo Deliberante perineño, agradeció al gobernador Insfrán “porque nuevamente nos hace sentir que no estamos solos y nos lo demuestra siempre. Es nuestro conductor y nos sentimos acompañados pueblo y gobierno por sus decisiones, que como siempre, son muy oportunas”, al tiempo que reconoció en el vicegobernador, “un gran hijo del Modelo Formoseño con una altísima sensibilidad social, que mira de frente y comprende el sentir del hombre de este suelo”.