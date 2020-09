Sin nuevos casos, el Consejo informó nuevas condiciones para el ingreso a la Provincia

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 informó que en los últimos días cinco personas que estaban próximas a ingresar a la Provincia, en el marco del Programa de ingreso ordenado y administrado, no pudieron hacerlo debido a que el PCR previo que se exige dio resultado positivo, en sus lugares de residencia. Por tal motivo, cuando se recuperen de la infección y lo acrediten con PCR negativo, obtendrán su permiso de ingreso de manera prioritaria.En virtud a dicha situación, el Consejo dispuso el mismo tratamiento expuesto en el caso mencionado para todas las personas que hayan solicitado el ingreso al territorio provincial. Esto significa que toda persona que acredite haber sido diagnosticada con COVID-19 por un estudio de PCR positivo o presentar análisis serológicos de IGG+ para coronavirus, además de haber sido cargado su caso en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina, tendrán prioridad para el ingreso a la provincia con el PCR negativo previo.Una vez ingresados al territorio, deberán estar en aislamiento en un centro de alojamiento preventivo mientras se realicen los estudios de laboratorios correspondientes que acrediten la imposibilidad de contagio.Por otro lado, se comunicó que en las últimas 24 horas se realizaron 264 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, todos ellos con resultados negativos a coronavirus. Del mismo modo, no se reportaron casos sospechosos en base a los criterios del protocolo COVID-19.En este contexto, los datos acumulados de la Provincia al día miércoles 16 de septiembre, son los siguientes: 111 diagnosticados; 90 recuperados; 11 casos activos internados de los cuales 9 están asintomáticos; cero fallecimientos por coronavirus; 8 casos en tránsito con egreso de la provincia; dos casos extranjeros importados; y 11.122 test realizados con el 1% de positividad.Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la provincia, son los siguientes: 643 ingresos de camiones de carga; 12.213 personas y 9.942 vehículos controlados en la vía pública; 141 infracciones labradas a vehículos por restricción de circulación y patente; y 322 a personas por restricción de circulación y no uso de barbijo; cinco ingresos irregulares judicializados; y dos incumplimientos de transportistas del corredor sanitario más dos contactos en estudio.Por último, el Consejo conmemoró dos hechos históricos que patentizan el terrorismo de Estado que se abatió sobre la Argentina: el Golpe de Estado cívico-militar de 1955, conocido como la Revolución Fusiladora en contra del gobierno democrático de Juan Domingo Perón, y la Noche de los Lápices en 1976, donde agentes de la dictadura secuestraron e hicieron desaparecer a jóvenes estudiantes secundarios que reclamaron por el boleto estudiantil.“Resulta inconcebible que a la luz de esos dolorosos hechos, en estos tiempos resurjan discursos sustituyentes y desestabilizantes contra un gobierno democráticamente electo, poniendo en cuestionamiento a la voluntad popular soberana del pueblo argentino con el único fin de proteger privilegios de una minoría”, expresaron.Y concluyeron: “Son los virus de la codicia, del individualismo y del egoísmo los que también debemos combatir en estos tiempos, además del virus pandémico que asola a la humanidad”.