Se entregaron tablets y netbooks a estudiantes de Capital

El martes en la EPES N°56 del barrio San Miguel, el vicegobernador de la Provincia, Dr. Eber Solis, junto a la subsecretaria de Educación, Analía Heizenreder, el subsecretario de Cultura, Alfredo Jara y autoridades gubernamentales, presidieron el acto de entrega simbólica de 434 nuevas herramientas tecnológicas (tablets y netbooks) dentro del Convenio de Cesión Gratuita de Material Tecnológico del Programa "Seguimos Educando".En esta oportunidad, 106 tablets y 328 netbooks tuvieron como destinatarios a estudiantes de 4ª año dependientes de instituciones de la Delegación Zonal capital.Estas herramientas siguen afianzando el objetivo provincial de fortalecimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje y la continuidad pedagógica garantizada que no se ha interrumpido ni en época de pandemia. Cabe destacar y recordar que estos aparatos forman parte de los 5124 equipos que están siendo entregados a lo largo del territorio formoseño y que cubren la totalidad de las escuelas de modalidad común, EIB, Agrotécnicas y Rurales.“Estas computadoras estuvieron guardadas cuatro años en un galpón llenándose de tierra. Esto fue por una decisión política del Gobierno anterior, que pensaba, a lo mejor, que por qué algún formoseño, catamarqueño, sanjuanino, correntino, el hijo de algún argentino, tenía que tener una netbook o un servicio como esta herramienta a disposición de ellos. Sin embargo, hoy ponemos todo esto sobre la mesa (…) Imagínense lo que es entregar una netbook a un chico que vive en Pozo Yacaré o en Sumayen. Hace unos años atrás no tenían energía eléctrica, hoy no sólo ya la tienen, sino que también cuentan con conectividad, lo que va a permitir que puedan usar y utilizar el equipo”, expresó el Vicegobernador Eber Solís.Por otra parte, la Subsecretaria de Educación Analía Heizenreder destacó que los estudiantes que reciben hoy uno de estos aparatos tecnológicos son los que no pudieron ser beneficiarios en la última entrega realizada en el año 2017, cuando se encontraban cursando el 1er. año de la trayectoria escolar secundaria.“Queridos alumnos, esta computadora va a estar en sus manos, úsenla, estudien con ella, disfrútenla, diviértanse, que sea un elemento que les de alegría en el corazón y en la familia. Para todos ustedes, sepan que en estas decisiones siempre está presente el Gobernador de Formosa y nuestro Ministro de Educación.” finalizó Heizenreder.La Prof. Viviana Garay, coordinadora del Plan de Inclusión Digital Educativa, al ser consultada por la relevancia que tiene la entrega de estos equipamientos en un contexto de pandemia, en donde las clases se dictan a través de la modalidad virtual, contestó: “En tiempos de pandemia las desigualdades se profundizan y justamente se vio la importancia de un programa como de Conectar Igualdad. Al no haber continuado esta política pública, en la gestión anterior, hoy se puso en evidencia su ausencia. Si no se hubiese discontinuado el programa, la situación hubiera sido totalmente diferente. En las casas habría más equipos.”Además, comentó que desde marzo hasta hoy se han recuperado 1700 equipos que se encontraban en desuso y agregó: “Actualmente sigue vigente el sistema de ayuda para desbloquear o solucionar algún problema técnico de las netbooks. En estos cuatro años en donde se discontinuó con la entrega de equipo también había caído el servicio técnico. Somos el equipo provincial y nos encontramos a disposición de los estudiantes y docentes que necesiten ayuda o asesoramiento”.