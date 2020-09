Secuestran un camión y aprehenden a dos personas por poner en riesgo el tránsito y no cumplir las medidas sanitarias

Durante recorridas en inmediaciones a la barrera de contención ubicada frente a Nanawa, se secuestraron un camión y mercaderías en la ciudad de Clorinda.También se detuvieron a dos personas que no tenían autorización para circular ni del rodado, infringiendo las medidas sanitarias dispuestas por el Estado provincial.El Consejo Integral de la Emergencia Covid-19 anunció días atrás, en el marco del despliegue del operativo de cuidado y protección que realiza la Policía provincial, que se llevan adelante acciones disuasivas para evitar ingresos irregulares de personas al territorio por pasos no habilitados.Se reforzó la presencia en la zona fronteriza de Clorinda, en el sector de la barrera, con personal de infantería y de montada que realiza recorridas permanentes.Por su parte, el lunes cerca de las 23 horas, efectivos de la sección motorizada del Comando Radioeléctrico Policial que recorrían la calle 12 de Octubre, vieron en la zona de la barrera un camión Bedford con una lona en la parte posterior, situación que llamó la atención de los uniformados y se interceptó el vehículo.El camión era conducido por un hombre de 41 y llevaba como acompañante a un sujeto de 31 años, a quienes se les solicitó el formulario de autorización para circular y las documentaciones del rodado que son obligatorias conforme Ley Nacional de Tránsito.Ambos individuos no tenían ninguna documentación que acredite su presencia en el lugar ni la propiedad del rodado o procedencia de las mercaderías que transportaban.Se procedió al traslado del rodado hasta la base de la Unidad Regional Tres (UR-3), donde en presencia de testigos se les solicitó que exhiban las mercaderías transportadas: 100 packs de edulcorante, 116 cajas de aceite, 30 cajas de galletitas saladas, 10 pallet de leche Nido de 800 gramos, 150 cajas de vino, 10 cajas de cereales, 10 cajas de queso rallado, 100 cajas de mayonesas, 200 packs de picadillos de carne, 152 cajas de galletitas dulces, entre otros, todos industria Argentina, cuya propiedad y procedencia no pudieron justificar.Con el objetivo de proteger la salud y la vida de la comunidad formoseña, sumado a que no se presentó ninguna persona a reclamar los productos como suyos, se dio intervención al personal de Renta Formosa.Por separado, se inició una causa contravencional por “Infracción a los artículos 139, 140 y 145 del Código de Faltas de la Provincia de Formosa”, con intervención del Juzgado de Paz de Menor Cuantía Clorinda.