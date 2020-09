Ingeniero Juárez: La policía culminó las obras en su Casino-Hotel

Las obras de construcción y remozamiento del nuevo Hotel que posee el Círculo de Oficiales y Suboficiales de la Policía provincial han culminado, cumpliéndose así el sueño y anhelo que tenía la comisión directiva de brindar un espacio adecuado y confortable a sus asociados.La construcción de esas modernas instalaciones responde a los lineamientos establecidos en la política del Gobierno de la Provincia de Formosa y de la Comisión Directiva de los Círculos de Oficiales y de Suboficiales y Agentes de la Policía de Formosa, uno de cuyos aspectos esenciales contempla la modernización y adecuación de la infraestructura edilicia, concretándose esa imponente obra que hoy ha culminado.En ese sentido, y tras un convenio realizado entre la Comisión Directiva del Círculo de Oficiales con el Círculo de Suboficiales y Agentes de la Policía provincial, en la presente gestión, han priorizado la atención de sus asociados y su grupo familiar, orientando, además, acciones tendientes a fortalecer la interrelación con otras entidades del país, en la búsqueda permanente de que el policía encuentre en su Círculo el panorama acorde para desarrollarse plenamente y hoy por hoy a tan solo 455 km de esta ciudad, se ofrece ese espacio adecuado y confortable.PLANTA BAJA: recepción muebles de estar, smartv de 32', split de 3.000 fgs., planteros, cortinado y cuadros decorativos. Además de un SUM con capacidad de 60 personas en modo conferencia y modo eventos, equipado con aire de 18.000 fgs., smartv de 55', sillas tapizadas, mesas, sanitarios.Habilitación de 9 habitaciones con características de dobles, triples, cuádruplex, quíntuplex , con una capacidad total para 37 personas.Frente del hotel se realizó un remozamiento consistente en cambio de tableros eléctricos, cartel, instalación de iluminación led, cortinado y pintura general, construcción de portón y contrapiso lateral para ingreso al estacionamiento del sector posterior del edificio, construcción de 33 metros de muralla perimetral de 2 metros de altura en sector posterior del edificio.Lavadero provisto de 2 lavarropas "Aurora y drean" de 10 kg., muebles guardarropas, plancha a vapor y mesada de planchado.Remozamiento del quincho posterior, con instalación de smartv de 40', 3 split de 3.000 fgs., sillas, mesas redondas, cocina con anafe, freezer de 2 tapas, utensilios de cocina y vajilleria para 35 personas y la pintura interior y exterior correspondiente.Planta alta (1er piso) Habilitación de 2 departamentos y 10 habitaciones, construcción de baños depósitos de sabanas y elementos de limpieza, con conexión para instalación de lavarropas en caso de ser necesario, el mismo cuenta con muebles guardarropas y mesada de planchado, entre otras cosas, lográndose este anhelo con fondos de los socios y aportes del superior gobierno de la provincia.El jefe de Policía y presidente del Círculo de Oficiales, Comisario General Walter Arroyo señaló que: …que podemos construir murallas y fortalezas para defender las ciudades, pero no hay nada ni nadie más importante que los hombres y las mujeres que defienden esas ciudades para hacer la seguridad de esas ciudades. En este sentido no hay nada más importante que los hombres y mujeres que forman parte de la policía provincial, custodiando la seguridad de los ciudadanos. Y también no hay nada ni nadie más importante que los mismos ciudadanos, que integrados con la Policía, trabajan juntos en equipo para que la ciudad sea segura bajo una planificación diseñada por el gobierno en sus políticas públicas de seguridad.