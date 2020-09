Se diagnosticaron cinco casos nuevos en La Rinconada

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 informó este domingo que en las últimas 24 horas se realizaron 148 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, de los cuales cinco arrojaron resultados positivos a coronavirus.Se trata de trabajadores de la misma empresa y obrador del caso positivo informado el día 11 de septiembre en La Rinconada, en el departamento Bermejo. Son hombres de 43, 45, 45, 49 y 52 años, todos asintomáticos, que se encontraban aislados en centros de alojamiento preventivos por ser contactos estrechos del caso positivo referido previamente.Ante el diagnóstico recibido, la totalidad de ellos fueron trasladados al Hospital de Contingencia COVID-19 –que funciona en el Hospital Interdistrital Evita-, donde se encuentran internados en buen estado general y se procede a su seguimiento y control.Ante la confirmación de los cinco casos positivos reportados, se procedió al rastreo de los contactos y toma de las muestras en Misión Laishí, Las Lomitas y Formosa capital, continuándose con la investigación epidemiológica a fines de establecer la fuente de los contagios.En relación al caso positivo de Clorinda reportado el sábado 12 de septiembre, comunicaron que se continuará con la búsqueda activa de casos, reiterando hisopados en la segunda ciudad, con especial atención a la zona donde esta persona realizaría su actividad habitual.En ese contexto, los datos acumulados de la provincia a este domingo 13 de setiembre, son los siguientes: 111 diagnosticados; 83 recuperados; 18 casos activos internados, de los cuales 16 están asintomáticos; cero fallecimientos por coronavirus; ocho casos en tránsito con egreso de la provincia; dos casos extranjeros importados; y 10.568 test realizados con el 1,05% de positividad.Los números relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la provincia, de las últimas 24 horas, son los siguientes: 445 ingresos de camiones de carga; 11.319 personas y 8.156 vehículos controlados en la vía pública; 159 infracciones labradas a vehículos por restricción de circulación y patente; y 487 a personas por restricción de circulación y no uso de barbijo; nueve ingresos irregulares judicializados; tres incumplimientos de transportistas del corredor sanitario; y 30 fiestas privadas intervenidas.Por su parte, la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario anunció que en la semana fueron fiscalizados 38 comercios, labrándose 17 actas de infracción, con intervención de 600 kilos de mercaderías no aptas para el consumo.En relación a la lucha contra el dengue, este lunes 14 de septiembre se realizarán las tareas de control de focos y tratamiento con larvicidas en los barrios centro de Ingeniero Juárez; Evita de Laguna Blanca; comunidad La Pantalla de Las Lomitas; Centenario Sur de Pirané; La Pileta de El Colorado y barrios Las Orquídeas, Los Inmigrantes y Stella Maris de Formosa capital.También se llevarán a cabo trabajos de descacharrizado en los barrios San Juan 1 y 2 (en conjunto con el municipio capitalino) y barrio Stella Maris (en conjunto con Vialidad Provincial).Por último, el organismo sostuvo que “las medidas sanitarias que hemos tomado durante este tiempo han demostrado su acierto con los resultados concretos que informamos cotidianamente en estos partes”.“La pandemia nos demuestra que no hay ninguna batalla ganada. Es una lucha día a día, con situaciones dinámicas que se ven en el mundo, en la región y también en nuestro territorio”, indicaron.Y concluyeron: “Estemos alertas, cuidándonos con todas las medidas sanitarias y actuemos rápidamente ante situaciones de riesgo. No existen salvaciones individuales. Esta adversidad la superamos todos juntos”.