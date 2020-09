De acuerdo a cómo evolucionan los últimos estudios, podría haber alta médica este lunes

El médico infectólogo Julián Bibolini informó que el estado de los pacientes internados en el Hospital de Contingencia es bueno y adelantó que este lunes podría haber altas médicas, de acuerdo a cómo evolucionen los últimos estudios.Así lo indicó durante la conferencia de prensa de este domingo el especialista en control de infecciones, al dar el parte médico de los pacientes que permanecen internados bajo estricto control en el Interdistrital Evita.Indicó que entre el sábado y este domingo ingresaron cinco nuevos pacientes, asintomáticos, “quienes no han referido manifestación o comorbilidad que pueda llegar a constituir un cuadro grave”.A todos se les realizaron los estudios médicos y sus parámetros, según el doctor Bibolini, están normales.En cuanto a los demás pacientes, señaló que dos de ellos presentaban síntomas leves, prestándose especial atención y cuidados a un hombre de 80 años, quien hasta el momento sólo tiene dolor de garganta, sin otra sintomatología, advirtiéndose una mejoría en su cuadro clínico según su evolución.Los pacientes que tienen síntomas, sólo presentan pérdida del olfato sin ninguna otra manifestación y el resto son asintomáticos. “Los estudios están bien, las primeras fases de los estudios iniciales dieron negativo, ahora se están haciendo otros estudios y en virtud de eso veremos si todo va bien, mañana –por este lunes- podríamos tener algún alta médica”.El director de Epidemiología del Ministerio de Desarrollo Humano, Mario Romero Bruno, reiteró una vez más que los formoseños y formoseñas se encuentran en una situación de alto riesgo, con lo que ello significa: “Probabilidades de que el virus se introduzca en la Provincia y se pueda transmitir”.“¿Qué quiero decir cuando hablo de situación de alto riesgo?”, se interrogó el médico epidemiólogo y respondió: “En el mundo, en la región, se está dando esta situación que tenemos que darnos cuenta e instalar la sensación de alerta, porque el riesgo y la posibilidad de que le virus ingrese a la Provincia y se transmita va depender mucho del modo cómo nos estamos preparando individualmente. Hablo de actitudes de riesgo, actividades de riesgo, como por ejemplo no darle importancia a la aglomeración de personas en espacios cerrados, por ejemplo”.“Estamos hablando de comportamiento humano de riesgo. Las personas que tienen más probabilidades son las que no se cuidan, así mismo y a los otros. Estamos diciendo que si nos exponemos sin necesidad, estamos en riesgo. Treinta fiestas privadas se detectaron donde no se respeta el distanciamiento, no se usa el barbijo, no se lavan las manos frecuentemente y no se usa alcohol en gel”, enfatizó el médico.Advirtió que “en cualquier lugar de la provincia estando el virus presente se puede transmitir a personas que no se cuidan, que no perciben el riesgo”.