Quintana saludó a todos los agricultores y productores agropecuarios formoseños en su día

Además, les transmitió confianza y seguridad para atravesar la crisis hídrica con el respaldo de las políticas estatales de Nación y Provincia.El Ministro de la Producción y Ambiente de la provincia, Raúl Quintana, conmemoró el Día del Agricultor y el Productor Agropecuario en el país y saludó a todos los formoseños que dedican su vida a esta noble tarea en el territorio provincial.En diálogo exclusivo con AGENFOR, el funcionario sostuvo que “es un día que tiene una connotación muy importante como fecha histórica para los agricultores, pero tenemos poco que festejar, lejos de ser negativos” e hizo referencia a la crisis hídrica que atraviesa la provincia y la región, pero aclaró que “si hay algo que nos consideramos en el gobierno de Formosa, es optimistas crónicos porque siempre tenemos la palabra de aliento, de acompañamiento al pueblo”.En ese marco, Quintana explicó que existe un trabajo que se lleva a cabo desde hace mucho tiempo, y es lo que permite a la provincia estar en esta situación; y que, aunque atraviesen crisis por sequía y la que generó la pandemia a nivel mundial, continúan trabajando “con mucho afecto, respeto y dignidad” que merece un trabajador del campo.“En el campo es perceptible la crisis, uno ve la represa vacía, el cultivo que tiene bajo rendimiento, que las vacas tienen que moverse más y sabemos que eso va a ocasionar alguna disminución en los rendimientos, cultivos y ganadería y a veces pérdida por mortandad o tener que hacer ventas forzosas”, describió.Pero expresó que los productores agropecuarios son “domadores de crisis”, ya que “no es la primera vez que nos pasa ni la primera vez que vamos a salir a flote y nos vamos a posicionar nuevamente en ese lugar de excelencia que tiene la producción cuando todas las cosas andan bien”.En ese sentido, el titular de la cartera productiva, solicitó a los productores que “no le hagan caso a esos mensajes negativos que se ven en la televisión, se escucha en la radio o se lee en algunos diarios”, porque “acá estamos parados, de frente y sabemos exactamente lo que hay que hacer”.“El Gobernador Insfrán tiene su simpleza, su forma concreta de expresar las políticas y que seguramente se van a reflejar inmediatamente”, manifestó.Por otro lado, Quintana recordó que cuando se creó el PAIPPA, empezaron las indagaciones en el monocultivo, se problematizó la pérdida de la capacidad de la producción por la capacidad del uso del uso, entre otras cuestiones que, en la actualidad, fueron mejorando e incorporando tecnología que les permitió un alto rendimiento, con el apoyo del Estado provincial.“Quiero festejar hoy el día de los agricultores que dejamos con mucho orgullo, si bien seguimos siendo verduleros, ganaderos, productores de terneros y hortalizas, hoy nuestros productores formoseños son productores de alimentos diversificados porque tienen varios productos y porque son sustentables”, aseveró.Y lamentó no tener la posibilidad de “darnos ese abrazo que estamos acostumbrados”, pero “queremos transmitirles el optimismo que tenemos que tener y sabemos que el agricultor formoseño es un hombre muy creativo y que sabe salir de estas crisis”.En otro orden, el ministro habló sobre las consecuencias que puede traer la sequía y dijo que “son las que se ven ahora” pero que el impacto “dura mucho tiempo”.Y continuó: “La recuperación va a ser lenta desde el punto de vista productivo, pero fundamentalmente sabemos que a nuestros productores le va a faltar una parte de los ingresos, entonces en esa sumatoria de efecto de bajo rendimiento más el faltante de la caja, dan cuenta que el futuro no es muy venturoso ni en producción ni en ingresos”.En esa línea, Quintana remarcó que la proyección de los integrantes del Consejo Federal Agropecuario, con el Ministro Basterra, es una “usina de generación de políticas” y que se suma la confianza y el diálogo permanente del Gobernador Insfrán con el Presidente Fernández; y el esfuerzo de la comunidad rural organizada que “es muy grande”, logran estar a la altura de las circunstancias.“Tenemos la confianza y la certeza de que las políticas post pandemia y post sequia van a tratar de atemperar esos efectos, tanto en lo productivo como en las cuestiones financieras que no va a ser, seguramente, de la manera en que esperábamos porque muchos de los recursos están destinados a defender la vida humana”, reiteró.Y concluyó: “Nuestros productores tienen que saber que nunca nos vamos a apartar de encontrar las soluciones para estas situaciones que por cierto son sumamente difíciles y requieren de creatividad y tiempo”.