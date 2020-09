Quedó inaugurada la 18° Feria del Libro en modalidad virtual

Desde este jueves 3, a las 8 horas, empieza la agenda de presentaciones, que contiene a más de 200 productores culturales de la provincia, el país y el mundo.Este miércoles a las 19 horas, a través de una transmisión en vivo por redes sociales, se dio inicio a la 18° Feria del Libro regional, provincial, nacional e internacional, bajo el lema “Unidos por la Lectura”.La inauguración consistió en la presentación de la actividad a través de un acto institucional en “un contexto especial que nos invita más que nunca a unirnos en un abrazo solidario, federal, latinoamericano, sumando al hemisferio norte en una propuesta en la que Formosa abre sus puertas al mundo”.En ese marco, la locutora a cargo explicó que la Feria del Libro nació como política cultural y educativa del modelo formoseño, que se desarrolla cada año en un proyecto integrado de organismos y sectores relacionados a la producción editorial, con la participación y el trabajo de escritores, gestores culturales, docentes, estudiantes en un esfuerzo compartido desde el Gobierno de la provincia a través del Ministerio de Cultura y Educación.Además, remarcó que este será un “año atípico y especial” y aseguró que “nos sumamos al desafío de fomentar la lectura desde nuestro modo de ver la realidad a través de la virtualidad, que contribuye a acrecentar la actividad, sumando lectores y nuevos espacios desde donde acceder a los objetos legendarios que acompañaron siempre la humanidad”.Seguidamente, tomó la palabra desde su oficina, el ministro de Cultura y Educación de la provincia, Alberto Marcelo Zorrilla y sostuvo que esta edición de la Feria incrementó su función “gracias a la utilización de estos sistemas modernos de comunicación”.“La pandemia del COVID 19 nos obligó a seguir avanzando, es una adversidad que los formoseños estamos acostumbrados a superar y con el apoyo de nuestro gobernador, el Dr. Insfrán, que siempre nos impulsó a superar las adversidades con lo que tenemos, hemos logrado hoy con la participación de compañeras que trabajaron arduamente para organizar esta feria y concitado la atención de mucha gente a quienes les agradecemos”, expresó.En ese contexto, el funcionario reiteró que habrá más de 200 presentaciones y más de 118 libros, películas, conversatorios, conferencias y espacios de intercambio de opiniones, que hacen que “esta feria sea tan particular y nos llene de orgullo, porque la propuesta fue aceptada y bien recibida por eso les agradecemos”.“Esto tiene sentido en un momento tan clave de la humanidad como es este momento histórico que estamos viviendo con tantos enfermos y muertos por acción de un virus que desnudó muchas falencias de los sistemas económicos, de gobierno, diseños políticos que no dieron la respuesta que esperaba el pueblo ante esta situación”, manifestó.Y agregó: “Pero si afirmó las políticas nacionales y populares que buscan la justicia social que si dieron respuestas de diversas magnitudes en los diversos puntos de desarrollo de esta situación”.En esa línea, Zorrilla aseveró que el único modo de lograrlo es con el “elemento principalísimo”: la unidad.“La unidad de las personas, del concepto, y de objetivos, hacen que el coronavirus avance o no, cuando hay unidad no avanza, cuando hay dispersión de los conceptos, de las intenciones, cuando hay intención antojadiza, el virus avanza y se nota, lo están demostrando en todos lados”, señaló el ministro.Y remarcó: “En nuestra feria del libro hoy tenemos un lema, queremos estar unidos por la lectura y la lectura es la palabra, el libro es la palabra, y la palabra es la que construye o destruye, depende de cómo se use”.El responsable de la cartera educativa y cultural, aclaró que su deseo para esta edición de dicha actividad, las palabras recompiladas en diversos volúmenes y formas de divulgación, “sean para construir la unidad conceptual, espiritual, en la búsqueda de objetivos separadores a las diferencias mezquinas que podamos tener entre nosotros”.“Que sea unidad que se transforma y es la base para la solidaridad, para unirnos entre todos y dar una mano a aquel que no pueda hacerlo solo, esa unidad se construye desde la lectura, por eso los libros son el instrumento fundamental para esa unidad y esa solidaridad que hace que miremos a nuestra comunidad con equidad”, describió.Y concluyó: “Así podremos superar no solo la pandemia sino todas las adversidades que están dejando de lado a mucha gente, principalmente muchos pobres, esta unidad es la que queremos y desde Formosa pregonamos desde nuestro sistema de gobierno”.El cronograma de las presentaciones arranca este jueves 3 de septiembre, desde las 8 horas, y podrán visualizarse en: https://feriadellibroformosa.com.ar/En dicha página también se encuentra la agenda interactiva, las editoriales que participan y los trabajadores culturales formoseños que forman parte de la identidad de la provincia.