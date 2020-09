Legisladoras nacionales cuestionaron el rol de la oposición en la última sesión

Para la diputada Daldovo, Juntos por el Cambio es la “anti-política” mientras que Parola consideró que la Justicia no dará curso al pedido de la oposición de hacer caer la sesiónEn una maratónica jornada de trabajo que se inició a las 11.40 con la reunión de presidentes de bloque y que concluyó en la madrugada del miércoles último a las 5.07 con el cierre de la sesión, la Cámara baja aprobó dos proyectos de ley: uno de auxilio al Turismo y otro que fija penas a la pesca ilegal.Se trató de una sesión mixta que llevaron adelante el Frente de Todos y algunos bloques provinciales, y que Juntos por el Cambio cuestionó y anticipó que pedirá su impugnación judicial por considerar que debía ser presencial.La diputada nacional Nélida Daldovo (Frente de Todos-Formosa) en declaraciones a Agenfor afirmó: “Juntos por el Cambio es la anti-política, un grupo de gente. Quedó demostrado que no están los que siguen los principios de Alfonsín ni menos los de Irigoyen, todos están a las órdenes de Mauricio Macri”.Tras relatar la secuencia de la sesión, sostuvo que los diputados de JXC “ingresaron al recinto pero no quisieron poner el dedo para loguearse y dar el presente. Hasta la 01 hablaron todos o casi todos, se los dejó que hablen, llegó un momento que no podíamos soportar tanto atropello, ataques al presidente de la Cámara y sobre todo a Cristina Fernández, cosa que nada que ver porque íbamos a tratar la ley de turismo y para resguardar la riqueza marina”.“Ellos insistían con que pretendíamos excarcelar a Cristina Fernández, perdonar todos sus supuestos delitos. Nos amenazaron, la gente que citaron provocaron destrozos, no vimos quiénes eran, pero nos mandaban fotos, mostrando a los patoteros que rompían el frente del Congreso”, describió.En este contexto, subrayó que el argumento del bloque de JXC era que un escribano certifique el presente, lo que “no corresponde, porque debían poner el dedo y loguearse, se fueron con la promesa de judicializar todo” y agregó que “no contaban con que teníamos quorum, cinco o seis de más, contentos porque nos quedamos a trabajar”.Para Daldovo “lo que no quieren es trabajar, presentar proyectos, a todo le dicen que no porque no aceptan que perdieron las elecciones, o por lo menos no quieren entender que gobierna el peronismo y les duele”.“Hablan de que nosotros no terminamos el mandato, viene una seguidilla, están manejados por Mauricio Macri que es la anti-política, la persona más inútil, desde el respeto que se pueda encontrar para trabajar por y para el país”, afirmó.Cuestionó, además, el hostigamiento virtual que sufrió el presidente del cuerpo Sergio Massa, como la distribución a través de las redes sociales de su número de teléfono, imágenes de sus hijos e insultos.“No leen los proyectos, no hay uno solo que se haya puesto a leer. Qué podemos esperar, tenemos que acostumbrarnos a esto, a sesionar con los bloques”, indicó la legisladora.Parola confió en que la justicia no avalará pedido de la oposiciónLa diputada nacional del bloque Frente de Todos, Graciela Parola confió en que la Justicia no avalará el pedido de la oposición, que solicita se declare "nula" la última sesión, en la que el oficialismo aprobó leyes vinculadas al turismo y contra la pesca ilegal sin el voto de la coalición opositora.“No creo que la justicia le haga lugar a semejante planteo, carece de asidero jurídico, van a cuestionar una sesión donde en realidad estuvieron presentes, sentados en el recinto. Se les dio la posibilidad de hablar, luego se retiraron” aclaró la legisladora formoseña.“Si bien aprobamos una iniciativa que vino del Senado, el trabajo que se hizo en la Comisión de Turismo, que tiene como vicepresidente a nuestro compañero Ramiro Fernández Patri fue resaltado por los demás diputados, el consenso que se consiguió para aprobarla”, destacó sobre la ley de apoyo al turismo.Consideró además que “el sector de turismo es uno de los más afectados por la pandemia. Por suerte la pudimos aprobar, a pesar de lo que fue la sesión de la Cámara por el lamentable papel de la oposición”.Al opinar sobre la sesión, sostuvo: “La oposición quiere imponernos la agenda de lo que debemos legislar y buscan excusas para entorpecer el trabajo de la Cámara, siempre con el doble discurso. Cuestionan las sesiones remotas, pero la mayoría de las legislaturas donde gobierna el PRO sesionan de la misma manera sin problemas, de hecho la ciudad de Buenos Aires lo hace”.Parola se solidarizó con los diputados que sufrieron amenazas durante la sesión y cuestionó el nivel de violencia de las personas que se manifestaron en las afueras del Congreso.“Es lamentable, recuerdo durante la gestión del expresidente Mauricio Macri que se detenía a las personas por tuit que escribían. Ahora llegamos a este nivel de violencia, sabemos quiénes son los que lo fomentan”, concluyó.