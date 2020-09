Las Lomitas: en diez días se espera la cosecha importante de sandías

La primicia de sandías se retrasó por una helada ocurrida durante el invierno, pero en diez días se espera la cosecha gruesa de hortalizas y especialmente sandías, con destino a grandes mercados del país. En Las Lomitas hay expectativas por los rindes y el precio que conseguirán.Uno de los productores instalado hace 22 años en la zona, Ricardo Resler, valoró la importancia de las obras del Bañado La Estrella y sus canales derivadores, que permitieron asegurar el agua para los cultivos.Las Lomitas es uno de los polos productivos de hortalizas pesadas, generalmente todos los años entra como primicia a los mercados más importantes del país, por las condiciones climáticas favorables y la infraestructura para la producción con que cuenta la provincia.Resler produce en la actualidad 65 hectáreas de hortalizas: sandías, cinco variedades de zapallo y melones, que saldrán en primicia para el país, en los próximos días.“Formosa tiene algunas condiciones especiales, el clima, y algo fundamental que tenemos acá, es el agua para regar, en el marco de una sequía enorme, tenemos todo en verde, obedece a la gran obra del bañado La Estrella, y sus canales derivadores de agua. Si bien es utilizada para consumo humano, también es para nosotros los productores, nos permite trabajar” destacó.Opinó que “Con la infraestructura que tenemos, camino, electricidad, agua, ayudan a que podamos producir, a volver a la cultura del trabajo, trabajar nuestra tierra, Formosa tiene una apertura muy grande con esto”.Dijo Resler que “Nunca me cansaré de agradecerle al gobernador estas obras, hoy soy un formoseño más, pero en realidad vine del Chaco por las obras de agua, hace ya 22 años”.Sobre las sandías que cosecharán en breve, dijo que “Son las redondas híbridas, tiene mucho más azúcar que las demás, la variedad hibrida tiene poca cáscara, no tiene muchas semillas y buen sabor, es una fruta de calidad, que es lo que requiere el mercado hoy”.Reconoció el empresario que “El costo para producir es altísimo (150 mil pesos por hectárea) se trabaja con telas anti-heladas, se hacen túneles con arcos de alambre o madera, se pone la tela hasta mediados de agosto cuando ya la planta está bastante crecida, le entra luz. Si bien los ciclos se acortaron, la tela hace que tenga más temperatura durante el día y crezca más rápido la planta”.Dijo que si bien la fruta se venderá a todo el país, el histórico Mercado Central concentrará las ventas por la densidad poblacional de Buenos Aires, aunque advirtió que “Formosa es muy sandiera, se debe llevar el 30% de nuestra producción”.“El día que salgamos, pelearemos los valores, el intermediario es el que más gana, son las reglas de juego que tenemos que aceptar. Los precios que se hablan de la sandía brasilera, siempre tenemos un 25% menos” precisó.Los tres productores de sandía de Las Lomitas emplean un total de treinta trabajadores, que ven este año con optimismo, después de años pésimos.“Los años anteriores fueron muy malos, estuvimos muy complicados, la economía del país, con el gobierno de Mauricio Macri.. pero hoy tenemos otras expectativas, otro entusiasmo” señaló.Finalmente dijo que enfrentan la pandemia con los cuidados necesarios propios y para el personal: “gracias a Dios es una de la ventaja grande que tenemos que Formosa está todavía protegida”.“ Siempre le digo a la gente que hay que cuidarse, una cosa es cuando ya tenes la pandemia instalada en tu pueblo, y otra cuando no la tenes, porque te genera una tranquilidad” precisó.