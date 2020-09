En el país, una persona perdió la vida a causa de coronavirus cada 7 minutos

Formosa y Catamarca, las únicas que no reportan fallecimientos por la enfermedad desde el inicio de la pandemia.El director de Epidemiología y del Hospital Central, Dr. Mario Romero Bruno, detalló que en los últimos siete días 1.508 personas perdieron la vida en Argentina a causa del COVID 19; y reiteró que la única manera de prevenir la enfermedad es con el lavado frecuente de manos, el correcto uso del barbijo, la distancia social de 2 metros y evitar las reuniones en espacios cerrados.“El lado más oscuro, triste y amargo de esta pandemia, es el lamentar fallecimientos de personas, de seres queridos, y ahora vamos a hablar de números, pero detrás de cada número se habla de un ser humano, de un miembro de una familia y de la comunidad que, lamentablemente, perdió la vida por esta situación”, comenzó el especialista.En este sentido, manifestó que en Argentina, durante los últimos siete días fallecieron 1.508 personas, lo que equivale a 9 personas por hora. Es decir, se registró un fallecimiento cada 7 minutos.Cabe señalar que desde el inicio de la pandemia en el país, se han registrado más de 12.700 muertes por coronavirus, según el reporte del Ministerio de Salud de la Nación. Siendo Formosa y Catamarca las únicas provincias argentinas que no han perdido vidas humanas en su territorio.En este marco, Romero Bruno exhortó a la toma de conciencia, ya que, “es la lamentable cara oscura que tenemos que pagar cuando el virus ingresa y se transmite comunitariamente, cuando no tomamos conciencia del riesgo en el que estamos envueltos en medio de una situación en el que todavía no existe una cura ni una vacuna que pueda prevenirlo. La única manera de prevenir estas muertes es cuidarnos individualmente y respetando los protocolos establecidos”.Asimismo, advirtió que los resultados que se muestran, hasta la fecha, en la provincia de Formosa son satisfactorios y que pese a la cantidad de casos positivos (8) que se informó este sábado, los mismos se encuentran controlados y con los nexos epidemiológicos establecidos, por lo que no hay circulación comunitaria del virus. “Comparado a lo que era diariamente informamos, es un número alto, pero tenemos un estado sanitario controlado porque estos casos que ocurren se dan en un círculo cerrado y estas personas ya estaban alojadas, y los contactos estaban establecidos”.Muertes por COVID 19 en los últimos 7 díasEl epidemiólogo mostró los números que “reflejan la gravedad de esta situación para que tomemos conciencia de que si no nos cuidamos, lamentablemente, la enfermedad en muchos casos, culmina con la muerte”.“Buenos Aires tuvo en la última semana 821 fallecimientos, Capital Federal, 214; Santa Fe, 76; Jujuy, 54; Córdoba, 51; Salta, 49; La Rioja, 44; Río Negro, 38; Mendoza, 23; Santa Cruz, 22; Neuquén, 21; Tucumán, 20; Chaco, 17; Entre Ríos, 16; San Juan, 13;Chubut, 13; Tierra del Fuego, 11; Santiago del Estero, 5”, detalló.Y añadió que “las seis provincias que durante la última semana no reportaron fallecidos son, La Pampa, San Luis, Misiones, Corrientes; mientras que Catamarca y Formosa no reportan pérdidas humanas desde el inicio de la pandemia en el país”.Sobre el final, Romero Bruno aseguró que el lavado frecuente de manos, el distanciamiento social, el uso del barbijo, evitar las reuniones y “quedarnos en casa lo más que se pueda”, son las mejores acciones que uno puede llevar delante de manera individual para prevenir la enfermedad.“Además, no sabemos cuáles son las secuelas que se puede tener luego de contraer la enfermedad ni que gravedad tiene, inclusive en las personas jóvenes”, culminó.