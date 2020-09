La UNaF participa del Cabildo Digital de la Región Nordeste

El lunes 7 de septiembre abrió con trabajo virtual en cinco comisiones el Cabildo Digital de la Región Nordeste, para iniciar el debate por una nueva Ley Nacional de Educación Superior. La Universidad Nacional de Formosa (UNaF), a través de su rector Prof. Esp. Augusto Parmetler, tiene una activa participación.Este martes 8 seguirán las actividades online en las comisiones y el jueves 10 será el turno del acto formal con autoridades e instancia de plenario, que contará con las participaciones de los rectores de las Universidades Nacionales del Nordeste, de UNCAUS, de Misiones, de Formosa, de la UTN, con referentes de CONADU y de CONADU Histórica (representaciones sindicales por docentes), del sindicato de no docentes, del movimiento estudiantil, así como también de la comunidad docente de educación superior de Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa.En ese marco, el titular de la UNaF enfatizó que “se conformó un cabildo para una nueva Ley Nacional de Educación Superior. Se trata de una primera reunión que se arma en el norte argentino, donde a la UNaF le toca coordinar una de las comisiones. Justamente, es la comisión en la que se darán los fundamentos de por qué queremos una nueva LES federal. Entran allí todos los temas de ciencia y tecnología, las relaciones dentro de las instituciones y qué tipo de país queremos en cuanto a educación”.“En ese sentido, la discusión es válida, ya que no solamente se trata de una discusión para adentro, sino discutir cuáles son los fundamentos de las Universidades”, subrayó, destacando que “lo importante de esta reunión es que están participando alumnos docentes, no docentes y también funcionarios de la educación superior, gremios y representantes de actividades sociales y pueblos originarios”.Acentuó que “la participación para nosotros es fundamental, se está dialogando, debatiendo y aportando ideas sobre por qué queremos una nueva LES”, agregando que “estamos muy contentos porque esta actividad se esté realizando, que podamos ser partícipes de una nueva ley y que no se discuta en cuatro paredes sin consultar o bien a pocas Universidades. Estamos consultando a alumnos, docentes, no docentes, egresados, representantes de organizaciones sociales, entre otros, con lo cual es bastante nutrido. Esta es la base de un tratamiento federal de una ley”.Iniciativa federalSe trata de una iniciativa federal, surgida desde la sociedad civil, a partir de lo planteado por el presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, en su discurso inaugural de las sesiones del 1º de marzo, acerca de la necesidad de promover el debate por una nueva Ley de Educación Superior.Dicha iniciativa se propone, no la construcción de la ley, sino la elaboración colectiva de una serie de puntos fundamentales que deberán dar cuenta de por qué es necesario contar con una nueva normativa que responda a las necesidades y desafíos de la sociedad argentina del siglo XXI y los cambios que son necesarios de pensar y definir en relación a la legislación actual, en términos de concebir la integralidad de un sistema de educación superior y las vinculaciones claves entre educación, ciencia y tecnología para el desarrollo nacional, regional y local. Que responda al interrogante principal de qué proyecto de educación superior necesitamos para la creación de un proyecto de Argentina soberana y con justicia social.