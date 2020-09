Cosenza describió a Fontex como una pieza fundamental para el sistema público de salud

El funcionario resaltó que la empresa estatal posibilitó una base de elementos de bioseguridad que brinda la protección necesaria a los agentes de salud de la provincia.El subsecretario de Desarrollo Económico, Horacio Cosenza, dialogó con AGENFOR acerca de la producción de indumentaria de bioseguridad que desarrolló el Fontex y fue destacada por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, en una de sus conferencias de prensa diarias.“Hace poco escuchábamos al Dr. Romero Bruno hablar de los elementos que había fabricado el Fontex y es un número importante. Había mencionado 230 mil unidades en todo lo que se confeccionó desde barbijos, camisolines, botitas, sábanas hospitalarias, ambos médicos y realmente ni hablar de los mamelucos que hoy son los más requeridos, porque son los que más protegen a los agentes de salud que están en forma directa con los enfermos”, precisó el funcionario del Ministerio de Economía.En ese marco, manifestó que el Fontex “hoy es una pieza fundamental para el sistema público de salud” que permitió contar con esta producción de indumentaria, “quizás no en su totalidad, pero sí posibilitó que el sistema de salud cuente con estos elementos que permitieron atender con toda la seguridad necesaria en los diferentes casos que Formosa detectó”.Además, señaló que son elementos escasos porque ante esta situación de pandemia cada provincia y su sistema público y privado tuvo una gran demanda de los mismos, por lo cual se hizo difícil conseguirlos.“Y dentro de esta dificultad el sector de la producción, no lo quiero decir así, pero es verdad, hay una parte especulativa en todo esto, con lo cual hoy teniendo el Fontex en Formosa nos permitió cubrir inicialmente esta gran demanda que tuvimos y a partir de ahí, seguramente, la provincia también adquirió otros elementos por fuera del territorio”, indicó.Horacio Cosenza destacó que “ante una situación extrema Formosa tiene su producción de barbijos, mamelucos y todos los elementos que permitieron que aún no hayamos tenido ningún agente de salud contagiado por coronavirus”.Reactivación del sector industrialEn otro orden, Cosenza se refirió a la decisión política del presidente Alberto Fernández de poner a disposición 445 mil millones de pesos en diferentes sectores productivos, pero sobre todo en el industrial.“Es un número muy interesante teniendo en cuenta que se verá reflejado a medida que se vayan instrumentando estas acciones de diferentes programas, que empezarán a recibir en este caso las PyMES más orientadas al sector industrial”, especificó.Anticipó que en reuniones con el ministro de la Producción de Nación, Matías Kulfas, están trabajando para conocer dichas herramientas y, en los próximos días, ponerlas a disposición de los diferentes sectores productivos.“Formosa tiene su unión industrial con la que estamos en contacto permanente con el presidente y su comisión directiva, donde se están interesando y también forman parte de este esquema productivo”, expresó el subsecretario.Por último, concluyó que “esto tiene que ver con la reactivación productiva que tanto necesita Argentina para poder salir adelante”.