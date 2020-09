La Provincia pidió se revoque la resolución del juez federal Carbajal

La provincia de Formosa, a través de la Fiscalía de Estado pidió se desestime lo dispuesto por el juez federal subrogante Fernando Carbajal que resolvió un recurso de habeas corpus y ordenó a la Provincia que en 24 horas fije la hora y día para que un hombre ingrese a la ciudad.El pedido se basa en que el resolutorio es “generador de agravio porque resuelve hacer lugar a la acción de habeas corpus, ordenando a la provincia de Formosa que en el plazo de 24 horas proceda a fijar la fecha en que el ciudadano que planteó la acción puede ingresar a la provincia y que esto tiene que ser resuelto en el plazo máximo de 5 días” explicó la fiscal de Estado Stella Maris Zabala.Dijo que el juez resolvió el recurso, a pesar de que Formosa había manifestado que no dispone de un lugar para que el ciudadano cumpla su cuarentena obligatoria. “El juez ordena que se arbitren las medidas necesarias para que cumpla la cuarentena en cualquier tipo de vivienda, hotel o establecimiento” expresó, sin aclarar el magistrado quien afrontará los gastos de este alojamiento.“Para nosotros es totalmente agraviante este fallo porque primero el magistrado se expidió pese a su incompetencia, ya que hizo lugar a la acción no obstante la existencia de litispendencia. Plantean un habeas corpus y lo entiende procedente, a pesar de que es inaplicable el instituto de habeas corpus por el tipo de situación que se estaba cuestionando” argumentó la fiscal.Para la provincia Carbajal “se excedió en sus facultades, inmiscuyéndose en otro poder del Estado. También sostuvimos que violó la autonomía provincial, los derechos de defensa, de igualdad y de debido proceso, por lo que pedimos que el contradictorio era incongruente y así solicitamos que se revoque esta resolución judicial porque la entendemos arbitraria e injusticia y contiene un claro apartamiento de las constancias de la causa y de la legislación aplicable” explicó.Recordó además que sobre este ciudadano había un recurso de amparo, que fuera rechazado por el juez Carbajal, quien lo remitió a la Corte Suprema de Justicia, declarándose incompetente.“Nosotros advertimos la incongruencia que puede llegar a plantearse en el caso que la Corte que todavía no lo ha dicho, se declarara competente y rechazara el amparo, y a su vez él ya había hecho lugar al habeas corpus” enfatizó.“Sostenemos que se inmiscuye en materia no privativa del magistrado para intervenir, porque empieza a cuestionar todo el sistema, protocolo y medidas que se adoptan cuando estas son cuestiones de poder de policía no delegadas, de la provincia a la Nación, están dentro de las facultades legales y constitucionales que puede adoptar el gobierno provincia” enfatizó Zabala.Sin lugarExplicó la Fiscal de Estado que la provincia dispone de alojamiento a medida que se desocupan plazas en los centros de alojamiento, y que ello ocurrirá el día 27 de septiembre, con posibilidad de ingreso el 30.Y advirtió que “Incluso señalamos claramente que esto es la posibilidad que da la comunidad, hacer los aislamientos en la medida que haya lugar en aquellos sitios que se han previsto, porque allí se le puede dar el hisopado, comida, alojamiento en forma gratuita” y se preguntó “ quien se hará cargo del pago en un hotel, vivienda o establecimiento si no hay lugar ahí?”.Precisó la funcionaria que “ La provincia no puede, y tiene que determinar el magistrado- ya que lo ordena- quien costeará el alimento, hotel o alojamiento donde esté, custodia policial, y quien se hará cargo si se produce contagio en un lugar que no está expresamente predeterminado para este fin?”.“Todos entendemos la angustia, la zozobra que pueden estar pasando las personas, pero lo que nosotros decimos es que se dejará pasar en la medida que se pueda porque se trata de disposiciones que son para proteger a toda la comunidad, es decir a los más de 600 mil formoseños que requieren ser protegidos con esta medida” enfatizó.Y sobre todo, puso en valor que “las políticas sanitarias ejecutadas por el Gobierno de la provincia hasta el momento está probado que son medidas exitosas porque a la fecha no tenemos que lamentar ningún muerto y si lo comparamos con otras provincias la situación sanitaria es muy buena”, subrayó.Recordó Zabala que las decisiones que toma el gobierno provincial son para la totalidad de los ciudadanos y no para un grupo reducido, al tiempo que ratificó que “son de política sanitaria materia no delegada a la Nación”.La fiscal pidió pensar “Quien se va a hacer cargo de abrirse sin control al ingreso a la provincia, y sus consecuencias”, por lo que llamó a la reflexión y la responsabilidad en los planteos y en las consecuencias de las resoluciones.