Elogios al gobernador Insfrán por la concreción de obras hídricas: “Es un visionario”

Al destacar la concreción de obras hídricas en el territorio provincial, desde la planificación estratégica del Modelo Formoseño, el intendente de Riacho He Hé, Rubén Solalinde, ponderó que el gobernador de Formosa Gildo Insfrán “es un visionario”.

Según manifestó a AGENFOR, “estuvimos en la represa de agua potable del casco céntrico de nuestra localidad, donde efectuamos una nueva recarga, por lo cual agradecemos infinitamente al gobernador Insfrán, ya que a través del SPAP rápidamente nos enviaron otra bomba, puesto que la que teníamos sufrió una avería. Ya se hizo el recambio y se están incorporando miles de metros cúbicos de agua a la reserva que distribuye a todos los usuarios”

De igual modo, comentó que “estuvimos en las colonias La Frontera, San Juan, Santa Librada y 20 de Junio, donde estamos también trabajando en cuanto a reservorios de agua, ya que estamos juntando a los fines de prever el agravamiento de la sequía”.

“De las cinco represas, tres ya están totalmente llenas –indicó-. Dos están en un 70%, lo cual nos da un cierto margen de tranquilidad y de respuesta más rápida a los vecinos, porque si no hay que trasladar el agua a 12 o 14 kilómetros y son muchas familias, de manera que como dice el Gobernador, con la adversidad no se pacta. O nos vence o la vencemos. Así que con el ejemplo incansable de él estamos buscando todas las formas para luchar contra todas estas pruebas que tenemos”, aseguró.

Categórico, Solalinde enfatizó que “todo esto es posible merced a la obra hídrica del riacho He Hé. Si no hubiésemos tenido agua en el riacho He Hé, una y mil veces lo vamos a decir, no sé qué hubiese pasado con nosotros y toda la zona”.

“Creo que haber realizado en su momento esa megaobra fue visionario. El gobernador Insfrán lo es y así lo hizo pensando justamente en estas situaciones que ya rozan lo histórico, porque ya estamos llegando al noveno mes de una extrema sequía y hasta ahora el pueblo no quedó sin agua, las colonias también tienen y los productores continúan utilizando el vital líquido del riacho para regar sus productos y darles de beber a sus animales, así que es la mayor riqueza que tenemos”, significó.

En ese sentido, rememoró que “nosotros crecimos sin ver agua prácticamente en nuestro riacho, prácticamente era un cauce seco, hasta que el Gobernador tomó la decisión política de realizar esta megaobra para que a través de la canalización pueda llegar el agua con un caudal realmente importante. Hoy es el sostén fundamental de toda la localidad ante esta crisis hídrica”

“Tal vez muchos no le daban la importancia necesaria en otro momento porque no hacía falta, ya que cuando algo nos falta recién nos damos cuenta de la importancia. Hoy, el 99,9% de los riachenses valora nuestro riacho y sabe que es nuestra fuente de vida y de salvación porque ya no hay otro lugar de donde obtener agua”, acentuó Solalinde.

Apuntó que “los esteros y las represas están todos secos, así que por suerte nosotros tenemos la bendición de tener algunos lugares donde hay napas subterráneas y se realizan perforaciones, pero lugares naturales de donde sacar el agua no hay”, describiendo que “esta sequía es distinta a otras, es atípica, con lo cual la única fuente de agua es el riacho He Hé y merced a eso estamos sobrellevando la situación. Todos los días estamos realizando viajes con tres tractores y tres camiones con tanques porque tenemos doce colonias, cuya demanda debemos cubrir”.

Nutrir

En otro orden, el jefe comunal riachense subrayó que los productores paipperos de la localidad continúan abasteciendo al Plan Provincial Alimentario Nutrir.

“Tanto el domingo como el martes estuvimos haciendo envíos, así que estamos muy contentos. Pudimos enviar otra producción: dos mil kilos de repollo, sumados a las dos toneladas de zanahorias, miles de mazos de verdeo, banana, mandioca y otros productos”, remarcó.

Destacó que “estamos muy contentos y agradecidos por el incansable trabajo de las familias paipperas de nuestra localidad”, poniendo de resalto que “tenemos un Estado presente y no solamente en épocas de elecciones. Siempre el Gobierno de la provincia ha estado junto a los productores y siempre lo ha hecho”.

Oportunistas

En esa línea, Solalinde cargó duro contra “los oportunistas de siempre, los que en su momento tuvieron la oportunidad de hacer cosas buenas no lo hicieron y hoy nos quieren enseñar a hacer lo que ellos no hicieron. Es inentendible”.

“Tuvieron cuatro años y solamente se pasaron hablando de cuestiones meteorológicas, que la lluvia de inversiones, que los brotes verdes, que la tormenta, que la nube y nunca hubo nada de realidad concreta y resulta que ahora son los que aconsejan en todos los aspectos, porque no solamente en el sector agrícola, hasta nos aconsejan en el área de la salud cuando hicieron desaparecer el Ministerio de Salud”, reprendió.

Hizo notar que “el gobernador Insfrán lo dice bien claro: no es momento para estar queriendo sacar rédito de esta situación de pandemia o intentando sumar algunos porotos cuando lo más importante es cuidar la vida. No comparto en lo más mínimo esa forma tan dañina de querer aprovecharse para sacar alguna ventaja… no están haciendo otra cosa más que demostrar lo que realmente son: aprovechadores de situaciones o de sufrimientos, en este caso por problemas de la salud”, concluyó.