Bay: “Nuestro Ordenamiento Territorial es del 2010, Greenpeace nunca planteó la inconstitucionalidad”

El subsecretario de Recursos Naturales Hugo Bay ratificó que la organización ambientalista Greenpeace jamás participó en el proceso de participación ciudadana tendiente a la implementación del Ordenamiento para los Bosques Nativos de la provincia de Formosa.Tampoco jamás presentaron la inconstitucionalidad de la ley que consagra el Ordenamiento Territorial de la provincia de Formosa y que se encuentra vigente.El funcionario ratificó así la postura de la provincia de Formosa frente a las acusaciones de Greenpeace sobre un supuesto desmonte ilegal durante la cuarentena, que habría sido registrado en un sobrevuelo, que tampoco se explicó cómo se realizó, estando suspendidos los vuelos por la pandemia.En ese marco, Bay recordó que la organización ya se equivocó en abril de este año, cuando “acompañó la denuncia de la organización Somos Monte Chaco y manifiestó su preocupación ante el avance de las topadoras en la estancia La Fidelidad, lindera al Parque Nacional El Impenetrable”.“Resultó ser mentira, nunca salieron a aclarar que se equivocaron y que fue una fake news” destacó el titular de Recursos Naturales al recordar la noticia que involucraba supuestas imágenes satelitales que demostraban según Greenpeace a topadoras avanzando con un desmonte de aproximadamente 7.000 hectáreas.Al ocuparse de la denuncia mediática actual, se preguntó el subsecretario “Hablan de cuarentena, no sé como hacen para precisarlo, porque en realidad nuestro año forestal concluye el 30 de marzo y después viene el proceso que dura meses, de control, pero a su vez juegan con titulares en donde dan cuenta de que esto es ilegal, y si es así pedimos que lo digan”.“Plantean que la provincia nunca respondió los informes y cartas enviadas por Greenpeace, no hablan de denuncias, una cosa es un informe y otra una carta. Una que recuerdo es que pedían al gobierno que haya más fondos para la Ley de Bosques pero eso no es una denuncia” expresó.“Denuncia nunca han hecho, nunca expresaron a que hacen referencia y si es una actividad ilegal, porque quizás es legal lo que ellos denuncian” refirió.A continuación lamentó Bay que “Una organización que se dice ambientalista se dedique a confundir en vez de poner claridad en los temas que refieren al cuidado de los sistemas naturales. Me parece que les interesa poner la culpa en el otro y no buscar la solución”.El funcionario se refirió también a un comunicado que Greenpeace colgó en su página web donde señala que “plantearon presentó un amparo contra la provincia de Formosa para que se ordene la efectiva conservación y preservación del hábitat de la especie Yaguareté en el Gran Chaco Argentino que permita que dicha especie, de la cual solo quedarían 20 individuos en la ecorregión, pueda seguir existiendo, gozar de sus ecosistemas, manteniendo sus planes de vida, salud, bienestar, alimentación, libertad, reproducción y seguridad”.“Mentira, no fue contra Formosa, fue contra las provincias del Gran Chaco Americano, y es sobre el yaguareté, ya la cuarentena y las supuestas hectáreas deforestadas pasaron a un segundo plano y ahora ponen al yaguareté en el foco” reprochó.Dijo Bay que además plantean que Formosa casi cuadruplicó los desmontes desde la aprobación de la norma, “ lo que no dicen es que cuentan solo una parte del proceso, porque Formosa es y sigue siendo la provincia con menos cambios de uso de suelo y de desmonte en relación a todas las otras provincias del Gran Chaco Americano”.“Al momento que se sancionó nuestra ley, Formosa estaba muy por debajo de los porcentajes de cambio de uso de suelo y empezamos a construir el incremento de superficie destinada a agricultura, ganadería, producción con un instrumento como es la Ley de Bosques, que busca regular los cambios de uso de suelo y que sea equilibrado y armónico, y no hacer lo que hicieron en otras partes del país y el mundo, que destruyeron los bosques” reflexionó.