La Biblioteca Popular “Dr. Martín Ruiz Moreno” se suma a los festejos por el Día de las Bibliotecas Populares

En cuyo marco se celebra también el 150º de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), que tendrá a León Gieco como artista destacado.

El evento será encabezado por el titular de la cartera educativa nacional, Tristán Bauer y la presidenta de la CONABIP, María del Carmén Bianchi, siendo transmitido en vivo, hoy (miércoles 23) a partir de las 19, mediante las cuentas de Facebook de la CONABIP y del Ministerio de Cultura.Además, habrá una sorpresa de la que participarán de forma virtual amigos y amigas de las Bibliotecas Populares, tales como los escritores Eduardo Sacheri y Claudia Piñeiro, el periodista Alejandro Apo, la cantautora y ex Ministra de Cultura de la Nación Teresa Parodi, el actor Leonardo Sbaraglia y personal de las BP de todo el país.Por otra parte, se lanzará la plataforma multimedial aniversario150 que da cuenta de esta historia colectiva para vivir algunas experiencias del universo de las Bibliotecas Populares y la historia del organismo. En este sitio se podrán visitar distintas galerías con contenidos audiovisuales y de lectura que recopilan los hitos históricos de este patrimonio vivo, social y cultural que es la red de Bibliotecas Populares argentinas. Además, se encontrarán con el relato de variadas personalidades destacadas de la cultura cuyas biografías se enlazan con las bibliotecas. Asimismo, se podrá navegar por el mapa federal donde se encuentran ubicadas las Bibliotecas Populares y una zona especial dedicada a los niños, niñas y jóvenes ¡Pedí un deseo para tu biblioteca! En este espacio encontrarán mensajes, dibujos y videos enviados por niños, niñas y jóvenes de todo el país, en los que cuentan qué desean para sus bibliotecas, hacen sugerencias para mejorar sus servicios y recomiendan lecturas para otros niños y otras niñas del país.A modo de cápsula del tiempo, quienes accedan a la plataforma podrán interactuar e incorporar on line mensajes que la CONABIP conservará para ser abiertos dentro de 10 años, en su aniversario 160.Un día como hoyLa Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares se creó el 23 de septiembre de 1870 con la promulgación de la Ley Nº 419, propiciada por Domingo Faustino Sarmiento, para fomentar la creación y el desarrollo de las bibliotecas populares que difunden el libro y la cultura.Su creación se inspira en los Clubes de Lectores, ideados por Benjamin Franklin en 1727 en la ciudad de Filadelfia, y las experiencias estadounidenses de creación de bibliotecas en las aldeas y ciudades.La primera biblioteca popular del país nació en San Juan en 1866, provincia natal de Sarmiento. Es bajo su iniciativa y la contribución de otro conjunto de personas que se conforma su acervo.A nivel provincial, los antecedentes sobre la existencia de la primera Biblioteca Popular se remontan a 1896, cuando un grupo de ilustres ciudadanos, reunido en el domicilio del gobernador interino Mariano Cornejo, decide impulsar su creación, bajo el nombre de "Mariano Moreno".Si bien no hay datos precisos sobre el periodo en el que funcionó este biblioteca, lo cierto es que el 23 de junio 1910, la Comisión Directiva de la Sociedad Protectora de la Educación, encabezada por Carlos Castañeda decide crear la BP "Dr. Martín Ruiz Moreno", en homenaje al activo socio-fundador de la entidad.En la actualidad, este movimiento social y cultural único en la Argentina y en Latinoamérica, encara los nuevos desafíos que el nuevo milenio les propone en materia de actualización de sus acervos, de incorporación de las nuevas tecnologías del conocimiento y la información, de renovación de su dirigencia y la puesta en valor de su trayectoria en tanto modelo organizativo de la sociedad civil.