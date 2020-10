Formosa participó de la segunda reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibañez, participó de la segunda reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal (CFRF), presidida por su par de Nación, Martín Guzmán. En esta oportunidad, se abordó el proyecto de Presupuesto 2021 remitido al Congreso de la Nación.De la reunión realizada a través de una videoconferencia, participaron los ministros y secretarios de las 24 provincias argentinas. Luego de la exposición del funcionario nacional, cada ministro provincial tuvo la posibilidad de plantear dudas y peticiones respecto del proyecto.“El ministro Guzmam habló de las pautas macroeconómicas con las cuales confeccionó el proyecto de Presupuesto que envió al Congreso y presentó ante los legisladores. Nos dijo que los objetivos centrales son reducir el déficit del Estado nacional y, a su vez, hacer una inversión mayor en el sector de la obra pública, de desarrollo humano. Explica claramente que al no pagar tantos intereses, bajar 7 u 8% en intereses a menos del 3% le permite tener un colchón financiero para poder volcarlo a la reactivación económica del país”, precisó el titular de la cartera económica provincial.El doctor Ibañez manifestó que Guzmán invitó a las provincias a que “formulemos presupuestos sin déficit, para que en conjunto todos tratemos, provincias, municipios y Estado nacional de bajar el déficit fiscal”.Al momento de su exposición, el doctor Ibañez planteó que Formosa no tiene el mismo problema que otras provincias que “no pueden bajar el déficit porque depende si les reestructuran o no la deuda, hay una sola que es Mendoza que lo pudo hacer, el resto está en tratativas. La deuda en dólares que se contrajo desde el 2016 al 2019 con bancos y fondos de inversión de EE.UU”.“Planteamos cuáles son nuestros puntos centrales que queremos con el Estado nacional ir consensuando para evitar perder esta situación de no tener déficit. Un punto importantísimo es el déficit del sistema previsional de Formosa, que estamos dentro de un grupo de provincias que no transferimos las cajas de previsión”, detalló.Sobre este último punto, el titular de Economía señaló que las trece provincias en esa condición “coordinábamos con Anses el déficit de la Caja, porque aportábamos lo mismo al sistema nacional, y a su vez tenemos el déficit local”.“Aquí - aclaró Ibañez- siempre hubo tire y afloje. Hoy cerramos el número, hemos enviado incluso a la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva, hemos cerrado el déficit del año 2018 con precios del 2018. Es decir, lo que nos dan para compensar ese déficit está a cifras del 2018, que por supuesto ya nos tuvimos que hacer cargo”.“¿Y por qué Anses no nos financia el 100 por 100?”, se preguntó y respondió: “Si bien nosotros armonizamos muchos regímenes, hay que aclarar que tenemos un mandato constitucional del 82% móvil que no lo tiene Anses. Después, decisiones políticas como gobierno de otorgar a todos los agentes pasivos por ejemplo el mismo aumento en su jubilación que el agente activo. Nación tampoco lo tiene, tiene una fórmula para jubilados y otra para activos”.Entre otros puntos, Formosa marcó su diferencia con respecto a Nación en la jubilación de los docentes.“Esto hace que todavía estemos recibiendo atrasado, con moneda del año 2018 y queda siempre una parte afuera del déficit que nos tenemos que hacer cargo como Provincia. Le pedimos que la deuda que ellos tienen tenga alguna automaticidad y alguna actualización, de la misma forma que Anses actualiza por ejemplo las prestaciones a sus jubilados”, subrayó.Además, la Provincia mostró su preocupación por el presupuesto FONAVI y la desactualización en las cuotas que reciben las jurisdicciones provinciales, que data de la gestión de Mauricio Macri.En ese sentido, comentó que también quedó desactualizado en valores el Fondo Vial que nutre a las Vialidades Provinciales, con cifras que se estancaron hace cinco años, y también Formosa planteó la necesidad de recuperar subsidios eléctricos que figuraban en presupuestos anteriores.“También la necesidad de garantizar las obras públicas nacionales, que significan en cada provincia un motor importante para la economía provincial y dan trabajo. Debe ser un presupuesto federal que contemple a todas las regiones del país”, consideró por ultimo Ibañez.